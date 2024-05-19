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剛果民主共和國爆武裝政變 國會議長選將住家遭攻擊

剛果總統齊克迪（右）和前參謀長卡莫雷（左）在2018年搭檔競選畫面。（法新社）

剛果總統齊克迪（右）和前參謀長卡莫雷（左）在2018年搭檔競選畫面。（法新社）

2024/05/19 23:44

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕剛果民主共和國（DR Congo）宣稱週日（19日）早晨成功阻止發生的武裝政變，親總統的國會議長候選人卡莫雷的住家受到攻擊，軍方表示目前情況已受到控制。武裝攻擊事件造成兩名警衛、一名襲擊人士死亡，而其他武裝嫌疑犯已被剛果警方拘留。

根據英國《BBC》報導，剛果民主共和國軍隊稱，其在首都金夏沙（Kinshasa）鎮壓了一場針對該國總統齊克迪（elix Tshikedi）的未遂政變，而事件涉及到一些剛果人和外國武裝份子。

事發在週日（19日）清晨，有武裝份子攻擊有望出任國會議長的前參謀長、總統親密盟友卡莫雷（Vital Kamerhe）私宅。有目擊者稱看到約20名身穿軍裝的人士攻擊其住家，房屋內隨後展開交火。此外，這些人還佔領了位於市中心的總統辦公室，事件造成兩名警衛和一名攻擊者死亡。

剛果民主共和國陸軍發言人艾肯格（Brig Gen Sylavin Ekenge）在剛果國家廣播節目上表示，目前幾名嫌疑犯已被拘留，稱局勢「已控制下來」。

目前剛果總統齊克迪尚未對政變事件作出回應。

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