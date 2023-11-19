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令人髮指！目擊者曝哈瑪斯惡行 輪姦完爆頭、切女性胸部褻玩

哈瑪斯10月7日突襲以色列，大批以國女性遭遇哈瑪斯份子性暴力、殺害。以色列女性示意圖，與本文無關。（路透）

哈瑪斯10月7日突襲以色列，大批以國女性遭遇哈瑪斯份子性暴力、殺害。以色列女性示意圖，與本文無關。（路透）

2023/11/19 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕以哈戰爭爆發至今已一個多月，以色列當局已著手對巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲以來在以國境內對以國平民犯下的諸多惡行展開調查。以國警方從目前蒐集到的證據指出，哈瑪斯武裝份子專挑女性進行性暴力、折磨和殺害，有證人更表示曾親眼目擊女性遭切胸、強姦到一半遭爆頭槍殺等駭人畫面，引發外界熱議。

根據《CNN》18日報導，哈瑪斯今年10月7日大舉突襲以色列南部，多個村莊、屯墾區遭遇燒殺擄掠，大批婦女、女孩遭遇性暴力。以國國防軍（IDF）「特種戰術救援部隊669」一名醫療兵表示，他見過各種傷亡，但哈瑪斯突襲當天發生的暴力事件實在讓人毛骨悚然，10月7日當天，他在眾多遭遇入侵屯墾區之一的貝里（Be’eri）搜救屠殺倖存者時，在一間臥室發現2名十多歲女孩的遺體，映入眼簾的畫面至今揮之不去。

該醫療兵描述道，受害的2名十多歲女孩一個在床上，一個在地板上。床上的女孩全身瘀傷，胸部則有一處槍殺；地板上的女孩死狀更為悽慘，呈現趴著的姿勢，褲子被拉到膝蓋處，脖子後方靠近頭部的位置有一處槍傷，頭部周圍有一灘血，背上殘留著精液，2名女孩明顯都是被姦殺，哈瑪斯份子洩慾完後殘忍處決2人。

另一個遭遇大屠殺的諾瓦音樂節（Nova music festival ）現場也發生類似駭人事件。主辦音樂節的負責人什穆埃爾（Rami Shmuel）向CNN透露，哈瑪斯份子的出現造成音樂節大亂，他在逃跑過程中看到許多衣衫不整甚至一絲不掛的女性受害者，部分受害者呈腿張開的姿勢被殺害，年輕女孩、漂亮女孩變成哈瑪斯主要下手目標。

一名音樂節女性倖存者則表示，她看到有其他女生被哈瑪斯份子輪姦的過程，「他們把一名有著棕色長髮的女子壓倒，一人洩慾完後把她丟給下一個人……。更可怕的是，那名女子被輪姦後還活著，勉強站起身，背上流著血，下一刻就看到哈瑪斯的人當場切下她的胸部，並把胸部扔給其他人把玩……之後女子又被強姦，那個人在洩慾過程中，直接朝她頭部開了一槍……」。

據悉，除了上述這些目擊者的證詞，以國警方目前已蒐集到1千多份與哈瑪斯性暴力相關的證據和6萬多段影像畫面，不過調查人員並沒有第一手證詞，不清楚是否有親身遭遇此等可怕經歷的被害者倖存下來。

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