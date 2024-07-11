好萊塢第一槍 喬治克隆尼籲拜登退選

好萊塢知名影星、終身民主黨員喬治克隆尼（左），投書紐約時報呼籲美國總統拜登（右）退選。（美聯社檔案照）

2024/07/11 05:52

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統拜登在上月27日的首場電視辯論後，面臨逼退危機。在國會參、眾兩院民主黨議員紛紛表態後，做為傳統民主黨票倉的好萊塢，似乎也開始動搖。知名影星、終身民主黨員喬治克隆尼（George Clooney），10日也加入呼籲拜登退選的行列。

喬治克隆尼投書紐約時報，表示他以身為民主黨人為傲，雖然他愛拜登，視他為朋友，但民主黨若提名拜登參選總統，就會輸掉大選，也無法掌控國會，「這不光是我個人的看法，這是與我私下談過的每一位參議員、國會成員和州長的看法。」

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喬治克隆尼說，儘管拜登曾經贏得多場戰役，但他贏不了的一場仗，就是與時間的戰鬥，「我們誰都做不到」，3週前和他一起參加募款活動的拜登，並不是2010年的拜登，甚至不是2020年的拜登，「他是我們在辯論中看到的同一個人」。

喬治克隆尼寫道，「我們都對川普第二個任期的前景感到非常恐懼，以至於我們選擇忽略每一個警訊」，但年齡無可逆轉，「我們不會在11月與這位總統一起獲勝」，甚至可能輸掉國會選舉。

喬治克隆尼以日前甫落幕的法國國會下議院「國民議會」選舉為例，指出約200名候選人擱置個人抱負自願退選，從極右翼陣營手中拯救民主。他主張，民主黨在下月舉行的全國代表大會中，應該提名新人選；儘管過程可能會「一團亂」，但可以「喚醒」選民，有利於民主黨的選情。

喬治克隆尼最後說，拜登是英雄，他在2020年拯救了民主，「我們需要他在2024年再次做到這一點」。

在辯論前的上月15日，拜登在洛杉磯募得3000萬美元（約9.8億台幣），超越3月紐約募款活動的2600萬美元，打破民主黨紀錄，成為民主黨有史以來規模最大的募款晚會，當時喬治克隆尼、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）等知名藝人都出席餐會。

然而，辯論後的風向丕變。華爾街日報報導，在向來堅定支持民主黨的好萊塢金主中，一些重量級人士開始呼籲拜登退選，包括網飛（Netflix）共同創辦人哈斯汀（Reed Hastings）、好萊塢王牌經紀人易曼紐（Ari Emanuel）等。易曼紐說，「你希望拜登和川普夜間開車上路嗎？如果答案都是否定的，那就不該讓任何一人負責年營業額達27兆美元，叫做美國的大公司」。

易曼紐的哥哥是前總統歐巴馬的幕僚長，即現任美國駐日本大使拉姆‧易曼紐（Rahm Emanuel），長期與民主黨關係深厚。

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