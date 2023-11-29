馬斯克造訪以色列 哈瑪斯代表邀赴加薩了解慘況

哈瑪斯代表哈姆丹28日邀請馬斯克訪問加薩，見證以色列對加薩的破壞，圖為馬斯克資料照。（美聯社）

2023/11/29 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）27日在以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的陪伴之下，造訪邊境社區卡法阿扎（Kfar Aza），宣布要採取措施阻止仇恨蔓延，位於黎巴嫩的哈瑪斯代表哈姆丹（Osama Hamdan）28日邀請馬斯克訪問加薩，了解加薩被以色列轟炸破壞後的現況。

根據《路透》報導，哈姆丹28日在黎巴嫩首都貝魯特記者會上說，「我們邀請他（馬斯克）訪問加薩，親眼見證以色列對加薩人民所犯下的屠殺和破壞的程度，以客觀、可信的標準檢驗」。27日馬斯克現身以色列，造訪被哈瑪斯屠殺的社區，隨後發文強調會採取一切需要的措施來阻止仇恨蔓延。

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《路透》指出，哈姆丹說，「50天內，以色列朝手無寸鐵的加薩居民投下超過4萬噸的炸藥，我在此呼籲美國總統拜登重新審視美國與以色列的關係，停止向以色列供應武器」。哈姆丹談到從10月7日突襲造成雙方衝突以來，以色列對加薩所造成的破壞，呼籲國際社會派遣人員進入加薩協助挖掘埋在廢墟下的屍體，巴勒斯坦外交部稱，目前仍有數千人受困。

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