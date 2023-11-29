為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

馬斯克造訪以色列 哈瑪斯代表邀赴加薩了解慘況

哈瑪斯代表哈姆丹28日邀請馬斯克訪問加薩，見證以色列對加薩的破壞，圖為馬斯克資料照。（美聯社）

哈瑪斯代表哈姆丹28日邀請馬斯克訪問加薩，見證以色列對加薩的破壞，圖為馬斯克資料照。（美聯社）

2023/11/29 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）27日在以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的陪伴之下，造訪邊境社區卡法阿扎（Kfar Aza），宣布要採取措施阻止仇恨蔓延，位於黎巴嫩的哈瑪斯代表哈姆丹（Osama Hamdan）28日邀請馬斯克訪問加薩，了解加薩被以色列轟炸破壞後的現況。

根據《路透》報導，哈姆丹28日在黎巴嫩首都貝魯特記者會上說，「我們邀請他（馬斯克）訪問加薩，親眼見證以色列對加薩人民所犯下的屠殺和破壞的程度，以客觀、可信的標準檢驗」。27日馬斯克現身以色列，造訪被哈瑪斯屠殺的社區，隨後發文強調會採取一切需要的措施來阻止仇恨蔓延。

《路透》指出，哈姆丹說，「50天內，以色列朝手無寸鐵的加薩居民投下超過4萬噸的炸藥，我在此呼籲美國總統拜登重新審視美國與以色列的關係，停止向以色列供應武器」。哈姆丹談到從10月7日突襲造成雙方衝突以來，以色列對加薩所造成的破壞，呼籲國際社會派遣人員進入加薩協助挖掘埋在廢墟下的屍體，巴勒斯坦外交部稱，目前仍有數千人受困。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
延長停火協議 以哈都有意願
2023/11/28 05:30

延長停火協議 以哈都有意願
馬斯克現身以色列 造訪遭哈瑪斯血洗邊境社區
2023/11/27 20:39

馬斯克現身以色列 造訪遭哈瑪斯血洗邊境社區

風起原舞・樂動臺東12/2~3迎接南島樂舞盛事
對抗反猶主義！ 英國倫敦5萬人上街表不滿
2023/11/27 14:05

對抗反猶主義！ 英國倫敦5萬人上街表不滿
4歲美國女童獲釋 拜登：她目擊雙親被哈瑪斯殺害
2023/11/27 09:50

4歲美國女童獲釋 拜登：她目擊雙親被哈瑪斯殺害

幸福企業風起雲湧 讓年輕人有美好未來
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播