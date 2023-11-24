停火？以空軍轟逾300個目標 陸軍：打到收到命令為止

以色列陸軍發言人表強調，軍事行動將持續進行，直到部隊確實收到停火命令。（歐新社資料照）

2023/11/24 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕卡達外交部表示，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）將於24日上午7時（台灣時間24日下午1時）展開為期4天的休戰。但截至目前為止，以軍攻擊力道絲毫未減，陸軍發言人更強調，「行動將持續下去，直到部隊收到停火命令」。

據《路透》報導，以色列國防軍（IDF）表示，部隊將在接到停火命令後，退至加薩境內的停火線後方。以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）少將表示：「這將是複雜的一天，沒有什麼是確定的，即便是這個環節也可能發生變化。」

請繼續往下閱讀...

哈加里補充說：「控制加薩北部僅是長期戰爭的第一步，我們仍在為下一階段做準備。」以哈雙方均表示，停火僅是暫時的，戰鬥不久後便會重新展開。

實際上，23日停火前夕的戰鬥強度，明顯較往日更為激烈，以色列空軍單日襲擊了300餘個加薩目標；地面部隊則在加薩市北部的賈巴利亞（Jabalia）難民營周圍，與哈瑪斯展開激烈戰鬥。

1名以色列陸軍發言人表強調，軍事行動將持續進行，直到部隊確實收到停火命令。

哈瑪斯武裝支翼、卡薩姆旅（Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Ubaida）則呼籲「所有抵抗陣線加強與以色列的對抗」，包括遭以色列佔領的約旦河西岸。該地自加薩戰爭爆發後，暴力事件激增。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法