卡達宣布加薩11/24起停火4天 13名以色列人質獲釋

卡達外交部發言人安薩里指出，人道主義援助將進入加薩，第一批以色列人質預計於24日下午4時獲釋。（路透）

2023/11/24 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕卡達外交部表示，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）將於24日上午展開為期4天的停火，並稱當天將釋放第一批共13名以色列人質，包含婦女及孩童。

據《路透》報導，各國對雙方達成停火均表示歡迎，但衝突目前仍在繼續。加薩官員稱，加薩市1間醫院淪為以軍空襲目標；以哈雙方還表示，停火將是暫時的，戰火不久後便會重新點燃，停火將於當地時間24日上午7點開始，範圍涵蓋加薩走廊全境。

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卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）指出，人道主義援助將迅速進入加薩，第一批以色列人質預計於當天下午4點獲釋，4天內可望釋放共50名人質。

此外，安薩里透露，以色列監獄同時將釋放數名巴勒斯坦人，「我們都希望本次停火能開展更廣泛的可能性，為永久休戰提供契機。」

美國總統拜登（Joe Biden）對此表示，他祈禱1名年僅3歲的美國女孩能成為首批獲釋的人質；美國國務院稱此次停火是「充滿希望的時刻」，但認為拯救人質的工作仍刻不容緩。

哈瑪斯在其Telegram頻道上證實，旗下部隊的所有敵對行動都將停止。但哈瑪斯武裝支翼、卡薩姆旅（Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Ubaida）強調這僅是「暫時休戰」，呼籲「所有抵抗陣線加強與以色列的對抗」，包括遭以色列佔領的約旦河西岸。該地自加薩戰爭爆發後，暴力事件激增。

以色列國防軍（IDF）表示，部隊將退至加薩境內的停火線後方。以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）說：「這將是複雜的一天，沒有什麼是確定的，即便是這個環節也可能發生變化。」

哈加里補充說：「控制加薩北部僅是長期戰爭的第一步，我們仍在為下一階段做準備。」以色列總理辦公室表示，以色列已收到待釋放人質的初步名單，並與人質親屬保持聯繫。

以色列政府統計，哈瑪斯武裝分子10月7日發動的突襲行動，共劫持了約240名人質，並造成1200人死亡；巴勒斯坦衛生局稱，約1萬3000名巴勒斯坦人因以色列的砲火喪命，其中約40%是孩童。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）總監拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在訪問加薩後表示，「人們已經筋疲力盡，對人性失去了希望。加薩走廊正承受難以言喻的痛苦。」

拉扎里尼說：「人們需要休息，必須好好睡一覺，而不用擔心是否能熬過今夜。這是任何人都應該擁有的最基本權利。」

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