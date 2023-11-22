以色列通過協議 休戰4天換哈瑪斯釋放50名人質

以色列總理辦公室宣布，協議已獲得內閣批准，哈瑪斯將自23日開始，在4天內釋放50名人質，期間雙方將停火。圖為以國總理納坦雅胡。（法新社資料照）

2023/11/22 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕以巴衝突未歇，不過以色列內閣稍早投票同意與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯達成人質釋放協議，哈瑪斯將釋放50名以色列人質，期間雙方暫時停火4天。

據《衛報》報導，以色列總理辦公室宣布，協議已獲內閣批准，哈瑪斯將自23日起在4天內釋放50名人質，期間雙方將停火。此外，可能還有30名人質將被釋放，每額外釋放10名人質，停火就延長1天。

請繼續往下閱讀...

以色列政府官員表示，以方認為哈瑪斯可能還掌控了另外30名左右的以色列婦孺，「每額外釋放10名人質，停火時間便延長1天」。

儘管反對停火協議，以色列極右翼「宗教錫安主義黨」（Religious Zionism）內閣成員仍投下贊成票；僅另一極右翼政黨「猶太力量黨」（Otzma Yehudit）3名內閣成員則對協議投下反對票。

協議還包括以色列同意「每天約300輛聯合國人道主義援助卡車，自埃及進入加薩」，且可以運送額外燃料，預料將有助加薩醫院恢復運作。

此前，1名外交消息人士與1名知情人士稱，卡達希望最快在當地時間21日宣布協議生效，敦促哈瑪斯釋放10月7日挾持的平民人質，換取短暫停火。

卡達外交部發言人安薩里（Majid Al-Ansari）表示，經歷數週持續談判後，該國已於21日凌晨正式提案；美國總統拜登也在同天證實，營救人質的努力「已非常接近目標」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法