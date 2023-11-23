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以色列政府：週五前不會停火、釋放人質

以色列國家安全顧問哈尼比22日晚間表示，與哈瑪斯之間的停火、人質釋放措施，因談判仍在進行，不會在24日前生效。（路透資料照）

以色列國家安全顧問哈尼比22日晚間表示，與哈瑪斯之間的停火、人質釋放措施，因談判仍在進行，不會在24日前生效。（路透資料照）

2023/11/23 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國家安全顧問22日晚間表示，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）之間的臨時停火、人質釋放措施，因談判仍在進行，不會在24日前生效。

據《路透》報導，以色列、哈瑪斯22日稍早同意在加薩停火至少4天；哈瑪斯將釋放10月7日扣押的至少50名人質，以色列則同時釋放至少150名巴勒斯坦囚犯；此外，以色列將允許人道主義援助進入加薩，包括當地醫院迫切需要的額外燃料。

實施停火時間尚未正式公布。1名埃及安全部門消息人士稱，調解員尋求在23日上午10時前，達成實質停火。

然而，1名以色列官員稱協議將延遲24小時，因為哈瑪斯和調解方卡達均未簽署協議。但該官員也強調，對協議簽署後的作用持樂觀態度。

以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）在總理辦公室發布的聲明中表示：「釋放我方人質的談判正取得進展，並將持續進行下去。」

哈尼比說：「發布將依照雙方的原始協議進行，但不會在週五（24日）前實施。」

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在22日晚間的記者會上，並未提及協議延後執行的可能性。哈尼比的聲明在記者會結束後約1小時發布。

在卡達的調解下，持續近7週的戰爭有望首度停火，受到各界歡迎，期望減輕加薩平民的痛苦，並讓以色列人質返回家園。阿拉伯國家紛紛讚揚了該協議，但強調其應該成為全面停火的第一步。

以色列指出，如果有更多人質獲釋，停火協議可能進一步延長；巴勒斯坦消息人士稱，到本月底，可能有多達100名人質獲釋。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）對此表示：「雖然無法拯救所有人質，但確實能救出前50名人質，包括婦女和孩童，我們將在接下來24小時左右看到他們被釋放。」

納坦雅胡在22日晚間的記者會上宣布，紅十字會將被允許進入加薩，探視剩餘的以色列人質。

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