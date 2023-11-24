教宗痛批以哈雙方「恐怖主義」 猶太團體反彈抨擊

天主教教宗方濟各22日指責以色列與哈瑪斯均從事「恐怖主義」，引發猶太團體反彈。（路透）

2023/11/24 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）23日遭到多個猶太團體批評，因他指責以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）均從事「恐怖主義」（terrorism）；此外方濟各疑似使用了「種族滅絕」（genocide）一詞，形容以色列針對加薩的舉措。

據《路透》報導，方濟各22日分別會見了被哈瑪斯扣為人質猶太人的親屬，以及家人受困加薩的數名巴勒斯坦人，並發表了上述言論。

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會面結束後，方濟各在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）的演說中表示，他強烈感受到雙方的痛苦，「這就是戰爭造成的。但這已經超越了戰爭，這不是戰爭，這是恐怖主義。」

方濟各請求眾人祈禱，讓雙方「不要繼續被激情驅策，這最終將殺死所有人」。

猶太團體、義大利拉比大會理事會（ARI）23日隨即發表了措辭強硬的聲明，抨擊方濟各「公開指責雙方均從事恐怖主義」；理事會同時指出，1名未透露姓名的「天主教會領導人」拒絕譴責哈瑪斯，並「假借公正名義，將侵略者與受害者相提並論」。

22日與方濟各會面的巴勒斯坦人表示，方濟各譴責了哈瑪斯，但也引用他所說，「恐怖不應該成為恐怖的理由」。此外，他們還堅稱方濟各使用了「種族滅絕」一詞來描述加薩局勢。教廷發言人澄清方濟各並沒有使用該字眼。

以色列政府統計，哈瑪斯武裝分子10月7日發動的突襲行動，共劫持了約240名人質，並造成1200人死亡；巴勒斯坦衛生局稱，約1萬3000名巴勒斯坦人因以色列的砲火喪生，其中約40%是孩童。

美國猶太人委員會（American Jewish Committee）22日晚間在社群媒體X（舊稱Twitter）上表示，感謝方濟各接見人質家屬，並多次呼籲釋放被扣押的人質。

但該委員會補充表示：「當天他將以色列與哈瑪斯的戰爭，描述為『超越戰爭』的『恐怖主義』。哈瑪斯屠殺和綁架平民無疑是恐怖主義，但以色列的自衛顯然不是。梵蒂岡，請對此澄清。」

美國猶太人組織「西蒙魏森索中心」（Simon Wiesenthal Center）同樣在一份聲明中，呼籲方濟各「不要忘記，自10月7日以來的所有損失和苦難，都源於哈瑪斯令人無法容忍的行為」。

曾多次擔任教宗特使、赴烏克蘭執行和平任務的樞機主教祖皮（Matteo Zuppi）23日發聲為方濟各辯護。祖皮告訴記者，方濟各「並沒有將所有人都並列在同一基準上」，且方濟各「理解以色列政府的動機」 。

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