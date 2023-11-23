教宗疑轟以色列對加薩「種族滅絕」 教廷矢口否認

天主教教宗方濟各22日在梵諦岡接見了10名巴勒斯坦人，過程中疑似使用了「種族滅絕」一詞，批評以色列在加薩的舉措。（法新社）

2023/11/23 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）22日疑似使用了「種族滅絕」（genocide）一詞，來描述以色列針對加薩的舉措，引發爭論。與方濟各會面的巴勒斯坦人堅稱教宗親口說出「種族滅絕」；教廷發言人則澄清方濟各並沒有使用該字眼。

據《路透》報導，22日上午，方濟各在梵諦岡接見了10名巴勒斯坦人；下午舉行的記者會中，隨即出現雙方各執一詞的情形。方濟各當天也與以色列人質的親屬進行了會面。

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在約旦河西岸「伯利恆聖經學院」（Bethlehem Bible College）任教的希拉爾（Shireen Awwad Hilal）說：「當我們向教宗分享加薩民眾遭殺害的案例時，他提到『我看到了種族滅絕』。顯然種族滅絕這個詞並非出自我們，而是出自教宗方濟各。」

但教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）卻在隨後發表的聲明中，駁斥了上述指控。布魯尼說：「我不知道他（教宗）使用過這樣的字眼。他使用了接見公眾中經常應用的措辭，但無論如何都代表了加薩正經歷的可怕局勢。」

其他巴勒斯坦與會者均口徑一致稱，他們都聽到教宗使用了種族滅絕一詞，希拉爾鄭重強調：「我們都在現場。我們聽到了，沒有人的聽力有問題。」

與會者也表示，教宗非常了解加薩的局勢，以及水、藥品和基本必需品匱乏的嚴峻狀況。

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