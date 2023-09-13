不打賞就放蛇！弄蛇人火車上「放蛇出籠」 乘客嚇爆逃命

弄蛇人不滿乘客拒絕打賞，竟當場放蛇。（法新社）

2023/09/13 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕印度有4名弄蛇人在火車上表演，乘客看了不打賞，弄蛇人氣到把蛇放出來，車廂內所有乘客嚇得四處逃竄，場面混亂。

據《印度斯坦時報》報導，這起事件發生在9日晚間印度北方邦班達縣（Banda）開往中央邦瓜廖爾（Gwalior）的火車上，4名弄蛇人在火車上表演弄蛇術，表演結束後要求打賞，卻不爽賺太少，甚至還有人不願丟錢，弄蛇人與乘客爆發激烈爭吵，氣到直接把蛇放出來，車廂內一片混亂，乘客們嚇得到處爬往上鋪，或躲進廁所蛇。

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目擊乘客庫馬爾（Dheeraj Kumar）回憶，弄蛇人表演結束後向大家要錢，但只有一些乘客打賞，其他人直接拒絕，弄蛇人突然在車廂內放蛇，大家都嚇壞，有些人甚至躲進廁所等到半個小時事情結束。

報導指出，有人打電話給鐵路控制室請求幫忙，馬霍巴車站政府鐵路警察負責人辛格（Akhilesh Pratap Singh）說，他們收到鐵路控制室發的消息，弄蛇人最終把蛇抓回，在火車進入馬霍巴前下車，所幸沒有乘客被咬傷，但飽受驚嚇。

弄蛇術是東南亞地區的一種街頭表演藝術，在印度很常見，弄蛇人會對放在竹簍裡的蛇吹樂器，蛇就會探出頭扭動，而牠不會攻擊弄蛇人，就好像被催眠一樣。

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