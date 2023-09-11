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男欠賭債輕生 警搗破大型百家樂賭場抓85人 大巴3趟才載完

警方搗破大型百家樂職業賭場。（警方提供）

警方搗破大型百家樂職業賭場。（警方提供）

2023/09/11 17:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名年輕男子近日因積欠大筆賭債輕生亡，警方根據遺書內容及家屬透露訊息追查，鎖定一處大型百家樂職業賭場後，昨動員特勤等大批警力前往攻堅查緝，一舉查獲負責人、荷官、員工及賭客等85人，並查扣賭資、籌碼及賭具等證物，由於人數太多，警用大型警備車還分3趟才將所有人載回偵辦。

台中市第三分局是在最近受理該起輕生案件，死者是年僅20出頭的年輕人，其遺書透露因積欠數百萬賭資，為此向錢莊借貸仍無法償還才尋短等內容，警方發現案情不單純與家屬懇談後，應與西屯區一處大型百家樂職業賭場有關，加上確認死者曾出入賭場等情資後，與第六分局共組專案小組展開偵蒐。

警方查出該賭場藏身台灣大道上一棟商辦的地下室，一百多坪空間號稱台中最大百家樂，裡面好幾張賭桌，由荷官發牌供賭客下注，自上月開始經營以來透過口耳相傳吸引賭客，且除了有後門做逃逸路線，入口還有把風及兩道門鎖，熟客得經由人臉辨視才能帶朋友進入，戒備相當森嚴。

警方經全面縝密蒐證後，報請台中地檢署檢察官陳振義指揮偵辦，昨晚聯同特勤警力，以迅雷不及掩耳速度強勢攻堅突破，一舉緝獲32歲的潘姓現場負責人、荷官、實習荷官、櫃台、安管、賭客等85人，其中賭客就佔了62人，由於人數太多，警方還特別出動大型警備車，停在台灣大道上讓他們排隊上車，分3趟才載完。

另警方在現場也查扣賭資近百萬元、兌換新台幣1比1的籌碼5600餘萬，另有點鈔機、洗牌機、各式賭具、監視器、通訊設備、賭桌、電動麻將桌等贓證物，全案訊後依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦，另賭客則依社維法裁處。

第三分局呼籲，賭博行為害人害己，嚴重者傾家盪產，將持續強力掃蕩賭博不法行為，淨化社會治安，杜絕歪風；另也宣誓欲以選舉賭盤擾亂選舉不法分子，警方雖因選舉勤務繁忙，但對此類犯罪必將查緝到底，絕不手軟。

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警方會同特勤警力強勢攻堅。（警方提供）

警方會同特勤警力強勢攻堅。（警方提供）

警方搗破大型百家樂職業賭場。（警方提供）

警方搗破大型百家樂職業賭場。（警方提供）

由於人數太多，警用大型警備車還分3趟才將所有人載回偵辦。（警方提供）

由於人數太多，警用大型警備車還分3趟才將所有人載回偵辦。（警方提供）

警方查扣賭資、籌碼、賭具等證物。（警方提供）

警方查扣賭資、籌碼、賭具等證物。（警方提供）

警方查扣要價45萬元的洗牌機。（警方提供）

警方查扣要價45萬元的洗牌機。（警方提供）

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