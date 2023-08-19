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博弈競技協會當幌子 北市警破獲德州撲克職業賭場

德州撲克職業賭場利用合法掩護非法，在北市信義區商辦大樓內從事賭博，遭警方破獲。（記者邱俊福翻攝）

德州撲克職業賭場利用合法掩護非法，在北市信義區商辦大樓內從事賭博，遭警方破獲。（記者邱俊福翻攝）

2023/08/19 10:00

〔記者邱俊福／台北報導〕又見以博弈競技協會掩護真賭博！北市松隆路一棟商辦大樓內申請設立的一家博弈競技協會，涉嫌以協會名義，透過網路招攬會員，合法掩護非法，實際經營德州撲克職業大賭場，轄區北市警信義分局據報日前調集大批警力查緝，逮林姓現場負責人，以及工作人員、荷官、會計與賭客等共25人，依法究辦。

警方調查，該賭場透過網路招攬賭客，於現場以籌碼1比1兌換現金方式賭博財物，離場前賭客則需匯款轉帳結算，為躲避查緝，裝設多支監視器監控出入口動態。警方接獲檢舉後，經派員多日探訪、蒐證，確認為德州撲克職業賭場。

本月12日深夜10時許，警方持搜索票進入查察，經控制現場後，當場逮捕林姓現場負責人，僱用的工作人員2人、荷官5人、會計1人，以及賭客人16人，查扣抽頭金3萬多元，每日記帳本、點鈔機、監視器鏡頭、撲克牌、德州撲克桌布及籌碼8827萬9740分等贓證物。

警方訊後將林姓負責人、工作人員及荷官，依違反賭博罪移送台北地檢署偵辦，賭客等人以違反社會秩序維護法裁罰，違法使用場所部分，也將函請北市政府社會局、商業處等相關目的事業主管機關裁處。

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