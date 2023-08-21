占用國有土地開職業賭場 開幕首日被警逮

警方當場查扣賭資、抽頭金及賭具等證物，並將陳姓負責人等人帶回偵辦。（記者吳昇儒翻攝）

2023/08/21 17:36

〔記者吳昇儒／新北報導〕45歲陳姓男子在新北市汐止區大同路一段515巷90號對面鐵皮屋，開設天九牌職業賭場，並於18日當日凌晨開始招攬10多名賭客前往「消費」。警方獲報後前往查緝，起出天九牌、抽頭金及百萬籌碼，隨即將人帶回偵辦。另也查出，該鐵皮屋一半占用國有地，警方今利用第三方警政函請相關單位依權責裁處及拆除。

新北市警察局社后派出所透過社區警政再出發的友善通報機制，得知鐵皮屋內有十多名陌生人進到屋內，且傳出吵雜的聲音；所長林裕益帶隊前往現場查緝，查獲45歲陳姓負責人及22歲李姓荷官及陳姓等13名男性賭客與1名女性賭客，當場查扣天九牌、骰子及2萬3千餘元抽頭金與102餘萬元的籌碼。此外，更在李姓荷官身上起出K他命（4.81克）。

請繼續往下閱讀...

警方偵訊時，陳、李二人表示賭場才第一天開張，招攬10多名客人，沒想到第一天就被抓；而賭客也紛紛表示是第一次到該處賭博。

警詢後，依賭博罪將陳、李二男移送法辦，另李男持有毒品K他命部分，也一併依毒品危害防制條例裁罰；而另外14名賭客，則依社會秩序維護法裁罰。

據悉，警方也查出該處鐵皮屋一半屬於私人土地，另外一半則是軍方閒置用地，卻遭人蓋鐵皮屋變成賭場，成了地方亂源。警方將利用第三方警政函請相關單位依權責裁處及拆除。

所長林裕益表示，將針對可能出現不法活動處所等加強查處，並強化推動「社區警政再出發」及「清源專案2.0」工作，同時持續深入經營轄區並與居民建立友善通報網，以淨化社會治安。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

該鐵皮屋一半是私人土地，另一半則佔用軍方閒置營區用地，警方將透過第三方警政函請相關單位拆除。（記者吳昇儒翻攝）

該鐵皮屋一半是私人土地，另一半則佔用軍方閒置營區用地，警方將透過第三方警政函請相關單位拆除。（記者吳昇儒翻攝）

警方查扣抽頭金及百萬籌碼等證物。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法