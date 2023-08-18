台中桌遊館取名「摸魚」經營賭場 警逮22名賭客

賭場麻將桌面不見賭資，賭客離場前持積分卡到櫃檯更替。（讀者提供）

2023/08/18 19:36

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市大里區一家桌遊休閒館，經營不善竟「轉型」經營麻將賭場，霧峰警分局於昨晚（17日）聲請搜索票率隊查辦，當場逮捕負責人及賭客22人、查扣賭資5萬元，部分賭客見警方竟淡定繼續推牌，坦承更換賭資依刑法賭博罪嫌送辦。

霧峰分局本月獲報稱祥興路新社區有桌遊休閒館，暗地「轉型」經營麻將聚賭，經便衣暗查近1個月查獲窩藏電動麻將桌，櫃檯更替賭金以合法桌遊掩護聚賭，17日晚間10點30分許持台中地檢署及法院核發搜索票執行勤務。

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警方當場查扣5副麻將牌、積分卡（籌碼）、帳簿及賭資5萬多元，男女賭客中，有30多歲女上班族、待業中年男子，也有社區阿嬤臨睡前到場賭一把，見警方竟繼續淡定推牌。

地方人士指出，這家取名「摸魚」休閒館位於大樓1樓，社區落成不到3年生活機能便利，深夜常有年輕男女進出相當擾民。

霧峰分局偵查隊長許軒鳴說，現場擺放5台麻將桌，桌面不見賭資，賭場依賭客需求搓合「每台5百或1千元」，離場前再持積分卡到櫃檯更替賭金掩護聚賭行為。

警方抄徹休閒館後，痛批負責人不經營具教育意義桌遊，「掛羊頭賣狗肉」轉型經營賭場，將向市府申請撤銷營業執照。

大里區桌遊休閒館竟「轉型」經營麻將賭場。（讀者提供）

警方逮捕22名男女賭客到案。（讀者提供）

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