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孟姜女都哭了！山西居民抄捷徑開挖 明長城缺了5米

中國山西省朔州市右玉縣「三十二長城」被民眾用挖土機挖出5公尺寬的缺口。（圖擷取自中媒）

中國山西省朔州市右玉縣「三十二長城」被民眾用挖土機挖出5公尺寬的缺口。（圖擷取自中媒）

2023/09/05 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕長城是中國舉世聞名的古蹟之一，不過，位於山西省朔州市右玉縣「三十二長城」8月底卻被破壞，出現長達5公尺的缺口，經當地官方調查，竟是有居民動用大型機具開挖，只為了「節省路程」，涉案2嫌犯已被捕，詳細原因仍待進一步調查。

綜合中媒報導，「三十二長城」是明代長城的一段，因明長城在右玉境內的第32個烽火台而得名，現存城牆與烽火台相對而言都算完整，已被山西省列入省級文物。右玉縣公安局調查，8月24日下午4點獲報，「三十二長城」被人挖出缺口，民警到場勘驗，判定是被大型機具挖毀，缺口達到5公尺寬。

警方循線追查，在鄰近右玉縣的和林格爾縣內發現一台挖土機和1男1女，經過詢問後發現長城是被兩人所破壞，隨即將兩人帶回調查。

犯嫌鄭男與王女坦承，他們在「三十二長城」附近施工時，為節省路程，用挖土機將長城原有的缺口挖開到5公尺寬，方便挖土機通行。當局認為，兩人對長城完整性以及文物造成不可逆破壞，已將他們拘留。

中國的長城相傳是在秦始皇時興建，歷經各朝代修整，現存的長城遺蹟主要為14世紀起興建的明長城，西起嘉峪關，東至鴨綠江畔的虎山長城，長城遺址跨越吉林、遼寧、北京、寧夏、甘肅等15個省市自治區。

民眾表示，是為了節省路程，才用挖土機在長城原有的缺口處開挖。（圖擷取自中媒）

民眾表示，是為了節省路程，才用挖土機在長城原有的缺口處開挖。（圖擷取自中媒）

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