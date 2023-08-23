少女搭校車探頭道別！ 下秒「電線桿撞頭」身亡

巴西13歲少女在校車上開窗向同學揮手道別，沒想到卻發生意外，當場死亡。（翻攝自YouTube）

2023/08/23 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名女學生，日前搭乘校車回家時，在車子移動過程中，將頭探出車窗外，向同學揮手說再見，沒想到過幾秒頭部卻直接撞上電線杆，少女當場不幸身亡。

據《每日郵報》報導，事發於16日在巴西里約熱內盧州新弗里堡市（Nova Friburgo），13歲少女費爾南達（Fernanda Pacheco），在搭校車時，因為顧著與車外的同學說再見，竟在車子行駛中，把頭探出校車的車窗外，導致頭部直接撞到路上電線杆，當場身亡。

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據報導，校車當時行駛在狹窄的雙向道路上，司機為了閃躲停在右側的汽車，才導致費爾南達撞上電線杆，釀成悲劇，車上其他學生目睹後放聲尖叫，並要求司機停車，在救難人員到場後，確認費爾南達已經身亡。

家屬得知後悲痛不已，費爾南達的葬禮將於8月24日舉行，巴西里約熱內盧教育部也對費爾南達的意外身亡表示哀悼，而費爾南達就讀的學校本週課程都將暫停，下週一才正式復課。

而本次事件的巴士營運商也發出聲明表示，「我們對意外和悲慘的情況深感遺憾，並重申公司所有團隊都已動員起來，致力於最大限度地減少不可避免的不便。」

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