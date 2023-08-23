為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

少女搭校車探頭道別！ 下秒「電線桿撞頭」身亡

巴西13歲少女在校車上開窗向同學揮手道別，沒想到卻發生意外，當場死亡。（翻攝自YouTube）

巴西13歲少女在校車上開窗向同學揮手道別，沒想到卻發生意外，當場死亡。（翻攝自YouTube）

2023/08/23 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名女學生，日前搭乘校車回家時，在車子移動過程中，將頭探出車窗外，向同學揮手說再見，沒想到過幾秒頭部卻直接撞上電線杆，少女當場不幸身亡。

《每日郵報》報導，事發於16日在巴西里約熱內盧州新弗里堡市（Nova Friburgo），13歲少女費爾南達（Fernanda Pacheco），在搭校車時，因為顧著與車外的同學說再見，竟在車子行駛中，把頭探出校車的車窗外，導致頭部直接撞到路上電線杆，當場身亡。

據報導，校車當時行駛在狹窄的雙向道路上，司機為了閃躲停在右側的汽車，才導致費爾南達撞上電線杆，釀成悲劇，車上其他學生目睹後放聲尖叫，並要求司機停車，在救難人員到場後，確認費爾南達已經身亡。

家屬得知後悲痛不已，費爾南達的葬禮將於8月24日舉行，巴西里約熱內盧教育部也對費爾南達的意外身亡表示哀悼，而費爾南達就讀的學校本週課程都將暫停，下週一才正式復課。

而本次事件的巴士營運商也發出聲明表示，「我們對意外和悲慘的情況深感遺憾，並重申公司所有團隊都已動員起來，致力於最大限度地減少不可避免的不便。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
巴西網紅先前才發「神秘貼文」 母目睹她被3男開槍射殺
2023/08/22 20:52

巴西網紅先前才發「神秘貼文」 母目睹她被3男開槍射殺
巴西17歲孕婦洗完澡 替手機充電觸電倒地1屍2命
2023/08/22 10:59

巴西17歲孕婦洗完澡 替手機充電觸電倒地1屍2命

後升息時代必備基金
女童遭蠍子螫傷 急診等1小時說沒血清 錯過黃金治療時間身亡
2023/08/15 20:07

女童遭蠍子螫傷 急診等1小時說沒血清 錯過黃金治療時間身亡
巴西媽看《芭比》放任小孩「用手機看YT」 鄰座女子理論爆全武行
2023/07/30 16:30

巴西媽看《芭比》放任小孩「用手機看YT」 鄰座女子理論爆全武行

聚富金三角多元策略
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播