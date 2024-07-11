裴洛西出手？民主黨議員盼她勸退拜登

84歲的裴洛西（左）長期以來是拜登的堅強盟友。（美聯社）

2024/07/11 21:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治媒體《Axios》11日報導，部分對美國總統拜登（Joe Biden）能否贏得2024年總統大選感到擔憂的民主黨聯邦眾議員，正寄望前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi），希望這位曾經的國會鐵娘子能運用其影響力，勸退拜登放棄連任。

據報導，這些民主黨眾議員認為，裴洛西不僅是國會資深議員，深受拜登敬重，而且以作風強硬著稱，或許能說服個性固執的拜登總統。一位不願具名的民主黨眾議員表示：「這就是為什麼我們有些人會去找裴洛西……她是個不好惹的人物，會直接說出她的想法。」另一位則直言：「她是個超級權力掮客（power broker），一把鋒利的斧頭。」

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就在拜登似乎在國會山莊逐漸站穩腳跟之際，裴洛西於7月11日早上的一席話，卻給拜登潑了一盆冷水。她在MSNBC的「早安．喬」（Morning Joe）節目中表示：「是否參選，取決於總統自己。我們都在鼓勵他儘快做出決定，因為時間不多了。」 然而，拜登早已明確向民主黨國會議員表明，他不會退出選舉。

裴洛西的發言，被解讀為對那些已經放棄勸退拜登，並默認他將代表民主黨參選的國會議員發出訊號，可以重新啟動勸退行動。果不其然，截至7月11日，繼佛蒙特州聯邦參議員威爾許（Peter Welch）之後，又有兩位民主黨聯邦眾議員萊恩（Pat Ryan）和布盧門瑙爾（Earl Blumenauer）公開呼籲拜登退選。值得注意的是，威爾許是第一位表態支持拜登退選的聯邦參議員。

一位不願具名的民主黨眾議員透露，如果拜登在11日的北約峰會記者會上表現糟糕，可能會看到新一波的退選呼聲。

面對外界臆測，裴洛西似乎略微調整了說法。她在7月11日稍晚告訴國會山莊的記者：「我認為他可以贏。」 裴洛西的發言人克拉格（Ian Krager）則發表聲明回應，重申裴洛西在「Morning Joe」上的發言：「議長裴洛西完全支持拜登總統做出的任何決定。」

他補充說：「我們必須關注這場選舉為什麼如此重要：川普如果當選，將會是我們的國家和民主的一場災難。」

儘管鮮少有民主黨人願意揣測裴洛西的想法，但多位議員表示，她的發言符合其一貫直言不諱的政治風格。一位民主黨眾議員表示：「她想要贏。」「她一直以來都專注於贏得選舉，她也知道如何做到這一點，我相信她和我們很多人一樣，都對此感到擔憂。」 另一位則告訴Axios：「我不認為她希望拜登參選。」

然而，截至目前為止，這些來自基層民主黨眾議員，以及2年前才剛從眾議員轉任參議員的威爾許的呼籲，似乎並沒有對拜登產生任何影響。

一位民主黨眾議員表示：「眾議院現在能做的都已經做了。」他指出，拜登曾是參議員，從未在眾議院任職。「現在議員們都在談論的是：這（勸退拜登）需要參議員，以及像裴洛西這樣的人來做。」

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