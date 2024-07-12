為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

吳子嘉慘了！瞎扯陳時中靠疫苗A了1億美元 北院判賠300萬

美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照）

美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照）

2024/07/12 16:59

首次上稿：16:21
更新時間：16:59（新增判決理由）

〔記者溫于德／台北報導〕去年5月，美麗島電子報董事長吳子嘉公開指「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗A了1億美元」，陳時中提告求償1000萬元。台北地院審結，今判吳子嘉應賠償陳時中300萬元；可上訴。

北院宣判後提供判決理由指出，吳子嘉透過網路直播指，陳時中在BNT疫苗採購過程中，有立委吳秉叡、信東製藥公司介入，衛福部因此匯出定金美金5000萬元；吳也說，疫苗採購價格與實際上有總計1億美元的價差，故陳時中、蘇貞昌等人在採購過程有貪污或貪污未遂的情況。

然承審法官認為，吳子嘉的言論固然是基於監督政府，應受言論自由保障，但言論自由與名譽權相衝突時，吳必須證明與事實相符，或是有經過合理查證，才不必負擔賠償責任。

法官說，本件依證人王國綸、林全到庭作證，並以當事人訊問方式訊問陳時中後，再佐以其他書證內容，可知吳子嘉的言論與事實不符，且吳發表前未經合理查證，故經審酌吳、陳的身分、地位、經濟能力後，命吳應賠償陳300萬元。

吳子嘉於去年5月20日、21日在網路直播節目中說：「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美元」、「後來把這個合約變成封存卅年不准看」；蘇、陳認為吳持續造謠，同月22日至北檢告吳子嘉誹謗，分別向吳子嘉提起民事求償1000萬元，當天陳時中到場遞狀痛批吳子嘉昧於良心、顛倒黑白、造謠抹黑、走火入魔。

負責審理吳子嘉被陳時中提告的北院法官，曾經傳喚吳子嘉的消息來源，也就是上海復星公司台灣代理人王國綸到庭作證，然王打臉吳的說法，否認曾向吳提過陳時中等人涉嫌貪污或收回扣。

法官接著傳喚陳時中，陳當庭開噴坐在被告席的吳子嘉是「惡意汙衊」，並解釋當時購買疫苗的時程非常重要，如果那時候一劑50塊（美元），他也願意買，1月要供應，他也願意買，然當時的時間點是3月及9月，數量則是500萬劑、1500萬劑，差很多。

陳時中進一步強調，「買貴」、「貪污」跟「貪污未遂」的意思非常不同，任何人「買貴」卻被說是「貪污」，相信在邏輯上是講不通的。

後來法官再傳喚東洋公司董事長林全出庭作證，林說當初上海復星給的BNT報價很高、每劑價格78塊多美金，連他當過行政院長也不會同意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
稱蘇貞昌靠疫苗A一億美元被求償千萬 吳子嘉要傳施俊良作證
2024/05/22 11:23

稱蘇貞昌靠疫苗A一億美元被求償千萬 吳子嘉要傳施俊良作證
告吳子嘉誣控靠疫苗A了1億美元！7/12宣判 陳時中：靜待判決
2024/05/17 16:38

告吳子嘉誣控靠疫苗A了1億美元！7/12宣判 陳時中：靜待判決

小宅採高質化衛浴 高豐深耕37年有成
遭吳子嘉爆料靠疫苗ㄟ1億 蘇貞昌、陳時中提告誹謗各求償1千萬
2023/05/22 16:30

遭吳子嘉爆料靠疫苗ㄟ1億 蘇貞昌、陳時中提告誹謗各求償1千萬
陳時中靠疫苗A了1億美元？吳子嘉爆料者上法院：我沒說陳涉貪
2023/11/15 19:41

陳時中靠疫苗A了1億美元？吳子嘉爆料者上法院：我沒說陳涉貪

台灣中外製藥獲亞洲企業社會責任雙料獎項
吳子嘉爆靠疫苗A一億美元 陳時中庭外當面開噴「惡意汙衊」
2024/03/13 19:43

吳子嘉爆靠疫苗A一億美元 陳時中庭外當面開噴「惡意汙衊」
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播