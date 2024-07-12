吳子嘉慘了！瞎扯陳時中靠疫苗A了1億美元 北院判賠300萬

美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照）

2024/07/12 16:59

首次上稿：16:21

更新時間：16:59（新增判決理由）

〔記者溫于德／台北報導〕去年5月，美麗島電子報董事長吳子嘉公開指「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗A了1億美元」，陳時中提告求償1000萬元。台北地院審結，今判吳子嘉應賠償陳時中300萬元；可上訴。

請繼續往下閱讀...

北院宣判後提供判決理由指出，吳子嘉透過網路直播指，陳時中在BNT疫苗採購過程中，有立委吳秉叡、信東製藥公司介入，衛福部因此匯出定金美金5000萬元；吳也說，疫苗採購價格與實際上有總計1億美元的價差，故陳時中、蘇貞昌等人在採購過程有貪污或貪污未遂的情況。

然承審法官認為，吳子嘉的言論固然是基於監督政府，應受言論自由保障，但言論自由與名譽權相衝突時，吳必須證明與事實相符，或是有經過合理查證，才不必負擔賠償責任。

法官說，本件依證人王國綸、林全到庭作證，並以當事人訊問方式訊問陳時中後，再佐以其他書證內容，可知吳子嘉的言論與事實不符，且吳發表前未經合理查證，故經審酌吳、陳的身分、地位、經濟能力後，命吳應賠償陳300萬元。

吳子嘉於去年5月20日、21日在網路直播節目中說：「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美元」、「後來把這個合約變成封存卅年不准看」；蘇、陳認為吳持續造謠，同月22日至北檢告吳子嘉誹謗，分別向吳子嘉提起民事求償1000萬元，當天陳時中到場遞狀痛批吳子嘉昧於良心、顛倒黑白、造謠抹黑、走火入魔。

負責審理吳子嘉被陳時中提告的北院法官，曾經傳喚吳子嘉的消息來源，也就是上海復星公司台灣代理人王國綸到庭作證，然王打臉吳的說法，否認曾向吳提過陳時中等人涉嫌貪污或收回扣。

法官接著傳喚陳時中，陳當庭開噴坐在被告席的吳子嘉是「惡意汙衊」，並解釋當時購買疫苗的時程非常重要，如果那時候一劑50塊（美元），他也願意買，1月要供應，他也願意買，然當時的時間點是3月及9月，數量則是500萬劑、1500萬劑，差很多。

陳時中進一步強調，「買貴」、「貪污」跟「貪污未遂」的意思非常不同，任何人「買貴」卻被說是「貪污」，相信在邏輯上是講不通的。

後來法官再傳喚東洋公司董事長林全出庭作證，林說當初上海復星給的BNT報價很高、每劑價格78塊多美金，連他當過行政院長也不會同意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法