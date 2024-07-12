吳子嘉抹黑A疫苗判賠300萬 陳時中：全數捐做公益

對於美麗島電子報董事長吳子嘉公開指「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗A了1億美元」，陳時中提告求償，北院今判吳子嘉應賠償陳時中300萬元。陳時中表示，賠償金額，他將全數捐做公益。 （資料照）

2024/07/12 17:51

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吳子嘉慘了！瞎扯陳時中靠疫苗A了1億美元 北院判賠300萬

〔記者鍾麗華／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉去年5月公開指「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗A了1億美元」，陳時中提告求償1000萬元。台北地院審結，今日判吳子嘉應賠償陳時中300萬元，可上訴。對此，現任行政院政委陳時中表示，賠償金額，他將全數捐做公益，讓這起沒有贏家的遺憾事件，也能夠對台灣社會有所助益。

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陳時中在臉書表示，法院判決書指出，經過證據調查，依證人到庭作證及原告到院接受當事人訊問，以及其他書證內容，應認為被告上開言論與客觀事實不符，且被告在發表言論前亦未盡合理查證義務。

陳時中強調，去年他就告訴大家，這些昧於良心顛倒事實的造謠，必將受到正義的審判，在此對於法官做出的公正判決，他由衷感謝，但是從防疫工作到現在，這麼長一段時間裡，來自四面八方的抹黑與謠言，已經對他和全體行政團隊同仁，造成嚴重傷害，這些惡毒的指控和汙名，再多金錢也不能夠彌補回來。「即使最後勝訴，從第一句謠言抹黑出現起，就已經注定了沒有人是贏家」。

陳時中說，他也要向社會報告，最終獲得的賠償金額，他將全數捐做公益，讓這起沒有贏家的遺憾事件，也能夠對台灣社會有所助益。

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