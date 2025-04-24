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    ChatGPT網頁版大當機！上班族哀號：不會寫程式了

    根據downdetector.tw報告，今日9點就零星有用戶回報ChatGPT出現災情，在10點開始達到災情高峰。（擷取自downdetector.tw）

    根據downdetector.tw報告，今日9點就零星有用戶回報ChatGPT出現災情，在10點開始達到災情高峰。（擷取自downdetector.tw）

    2025/04/24 11:22

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕OpenAI開發的人工智慧聊天機器人程式ChatGPT，現在是不少人上班時重要的輔助工具，不料今日早上卻傳出當機，讓不少人在PTT上發文哀號「怎麼工作？」實際測試，網頁版確實無法運作，不過手機APP版目前仍可正常使用。而ChatGPT目前也已經恢復正常。

    今日上午10時許，有網友在PTT等社群網站回報ChatGPT有無法登入狀況。根據實測，點入網站會出現「這個網頁無法正常運作 chatgpt.com 目前無法處理這項要求。」由於無法正常運作，不少網友哀號：「要怎麼上班」、「網頁掛了 這樣我怎麼叫他幫我寫英文信」、「用到一半當機」、「沒AI不會寫程式了怎辦」。

    不過，實際測試，手機APP上ChatGPT目前仍可正常使用。11點過後，網頁版ChatGPT也逐漸修復恢復正常。

    根據downdetector.tw報告，今日9點就零星有用戶回報ChatGPT出現災情，且不只台灣，美國、加拿大、日本、義大利都有故障回報，並在10點開始達到災情高峰。OpenAI搶修後，於11點漸漸恢復正常使用。

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