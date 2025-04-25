黃呂錦茹二度羈押庭大逆轉 北院更裁收押禁見

北院今下午1時更裁裁定黃呂錦茹羈押禁見。（記者塗建榮攝）

2025/04/25 13:17

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署書疑似偽造文書案，向台北地院聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，北院19日裁定無保請回；北檢抗告，高等法院昨撤銷發回北院更裁，北院今上午10時重開羈押庭，經庭訊2小時、休庭1小時，法官宋雲淳下午1時更裁裁定，黃呂錦茹羈押禁見。

黃呂錦茹今上午9時56分抵達北院，媒體詢問她「有沒有信心？」她在家人包圍保護下，未出聲回應。中午12時6分訊問完畢，下午1時宣示裁定。

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檢調17日發動本案第2波搜索約談，查出罷免連署書確實有抄錄名冊的情形，且疑由黃呂錦茹主導，18日向北院聲押禁見黃呂錦茹、北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿、第一區黨部執行長曾繁川等4人。

北院法官19日清晨裁定，姚富文、初文卿羈押禁見，黃呂錦茹、曾繁川無保請回，當庭釋放。

北檢22日針對黃呂錦茹部分提出抗告，高院昨下午裁定發回北院更裁。北院昨傍晚收到高院卷證，傳喚黃呂於今上午10點報到，重開羈押庭。

高院昨發回更裁的主要理由，在於綜合勾稽比對相關證人供述、連署提議人名冊與黨員名冊的查對結果、通訊對話紀錄後，呈現出黃呂錦茹於本案有相當程度參與，北院原裁定有可議之處，檢方抗告有理，發回更裁。

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