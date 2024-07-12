中選會視察基隆選委會 李進勇：選務工作沒差別待遇
〔記者盧賢秀／基隆報導〕罷免謝國樑連署書正在基隆市選舉委員會審查中，原先中選會要求30天內完成查對，但基隆市政府認為有壓力。中選會主委李進勇今天下午視察基隆市選委會查對工作，他說，看法沒有岐異，如果人手不足，中選會可支援人力。至於外界解讀他來視察是「下指導棋」，李進勇強調，沒有差別待遇，任何選務他都必須去鼓勵、視察、指導，讓地方政治風暴儘早結束。
根據選罷法及連署查對辦法，基隆市選委會有40天的查對時間，中選會要求基隆市選委會在30天內完成，過去前高雄市長韓國瑜等都是30天，但基隆市選委會總幹事張淵翔認為人力不足，很有壓力。
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李進勇下午慰問罷免案查對人員，與選委會人員座談了解作業情形，國民黨認為李進勇此舉「下指導棋」，介入基隆市選委會。
李進勇強調，據公職人員選舉罷免法第七條第一項的規定，有關於縣市首長縣市長的選舉罷免的事務，是由中央選舉委員會主管，並且指揮監督地方選舉委員會來辦理，他以主管及指揮監督權責，任何選務都要去鼓勵，都必須要去視察、指導，這是我的責任所在，沒有差別待遇，外面解讀說這個是中選會介入干涉基隆市選務工作，完全對選務運作一無所知。
此外，任何地方首長的罷免案，在地方就成一股的風暴，一個負責任的選務機關，應該要盡速的依法、公平把選務辦好，希望能夠儘早結束地方的政治風暴，讓讓政府相關部門都可以穩健的來運作，這是選務機關應盡的責任。
李進勇說，今天會議順利沒有分歧，會中再次確認，為了審慎起見，2人1組進行查對，2個人都認為沒有問題就沒有問題；2個人都認為有問題，就暫時把它擱在一邊；如果2個人意見不一致的時候，就是按照規定來寄發查詢單。
他說，我們希望公民都能夠盡到一己的責任，能夠及時的給選委會回覆。如果沒有回覆的話並不是就一定怎麼樣，還是要必須根據我們相關法律的規定、我們相關的準則作業須知來做判斷。
中央也非常坦白的跟他們講，為什麼是30天而不是40天？所考量的就是必須要掌握到社會的脈動，讓紛爭趕快因選務辦理止息。如果基隆市選務需人力支援，中選會責無旁貸，隨時都能夠調派來支援。
但張淵翔說，在會中仍強調，地方主辦機關希望維持40天查對期。