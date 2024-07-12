中選會視察基隆選委會 李進勇：選務工作沒差別待遇

中央選舉委員主委李進勇今天到基隆市選委會視察罷免謝國樑案查對作業，他強調選務工作沒有差別待遇。（記者盧賢秀攝）

2024/07/12 16:35

〔記者盧賢秀／基隆報導〕罷免謝國樑連署書正在基隆市選舉委員會審查中，原先中選會要求30天內完成查對，但基隆市政府認為有壓力。中選會主委李進勇今天下午視察基隆市選委會查對工作，他說，看法沒有岐異，如果人手不足，中選會可支援人力。至於外界解讀他來視察是「下指導棋」，李進勇強調，沒有差別待遇，任何選務他都必須去鼓勵、視察、指導，讓地方政治風暴儘早結束。

根據選罷法及連署查對辦法，基隆市選委會有40天的查對時間，中選會要求基隆市選委會在30天內完成，過去前高雄市長韓國瑜等都是30天，但基隆市選委會總幹事張淵翔認為人力不足，很有壓力。

請繼續往下閱讀...

李進勇下午慰問罷免案查對人員，與選委會人員座談了解作業情形，國民黨認為李進勇此舉「下指導棋」，介入基隆市選委會。

李進勇強調，據公職人員選舉罷免法第七條第一項的規定，有關於縣市首長縣市長的選舉罷免的事務，是由中央選舉委員會主管，並且指揮監督地方選舉委員會來辦理，他以主管及指揮監督權責，任何選務都要去鼓勵，都必須要去視察、指導，這是我的責任所在，沒有差別待遇，外面解讀說這個是中選會介入干涉基隆市選務工作，完全對選務運作一無所知。

此外，任何地方首長的罷免案，在地方就成一股的風暴，一個負責任的選務機關，應該要盡速的依法、公平把選務辦好，希望能夠儘早結束地方的政治風暴，讓讓政府相關部門都可以穩健的來運作，這是選務機關應盡的責任。

李進勇說，今天會議順利沒有分歧，會中再次確認，為了審慎起見，2人1組進行查對，2個人都認為沒有問題就沒有問題；2個人都認為有問題，就暫時把它擱在一邊；如果2個人意見不一致的時候，就是按照規定來寄發查詢單。

他說，我們希望公民都能夠盡到一己的責任，能夠及時的給選委會回覆。如果沒有回覆的話並不是就一定怎麼樣，還是要必須根據我們相關法律的規定、我們相關的準則作業須知來做判斷。

中央也非常坦白的跟他們講，為什麼是30天而不是40天？所考量的就是必須要掌握到社會的脈動，讓紛爭趕快因選務辦理止息。如果基隆市選務需人力支援，中選會責無旁貸，隨時都能夠調派來支援。

但張淵翔說，在會中仍強調，地方主辦機關希望維持40天查對期。

中選會主委李進勇視察基隆選委會作業，慰問罷免案查對工作人員。（基隆市選委會提供）

基隆市選委會總幹事張淵翔仍強調，依選罷法規定40天查對期。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法