巴西媽看《芭比》放任小孩「用手機看YT」 鄰座女子理論爆全武行

近期上映的好萊塢電影《Barbie芭比》，劇中出現過瑪格羅比飾演的「芭比」出面阻止2個肯尼吵架的畫面，結果日前在巴西卻傳出，有觀眾在看完該電影後，竟直接在廳內打起來的事件。示意圖。（資料照，美聯社）

2023/07/30 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕日前傳出巴西一對母子到到電影院看電影，結果媽媽竟放任孩子全程使用手機看YouTube，期間發出的噪音讓鄰座的女子相當不滿，並在放映結束後上前理論，然而對方因此惱羞成怒，2人當場爆發全武行。另據同場觀眾拍下、分享到網上的影片得知，當時影廳播放的電影為夢幻浪漫的《Barbie芭比》，讓不少網友吐槽根本「最狂片尾彩蛋」。

綜合外媒報導，這起事件發生在24日巴西某處購物中心內的電影院，當時一場影廳內正在播放廣受各界好評、充滿繽紛粉色世界的好萊塢電影《Barbie芭比》，結果竟傳出其中一名帶著小孩的女性觀眾，竟在看電影時全程放任自家孩子，使用手機看YouTube影片，期間所發出的噪聲，也讓坐在這對母子附近的觀眾備受干擾。

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報導指出，待電影放映結束後，一名坐在附近的女子卡羅琳（Melissa Caroline），衝上前找這名媽媽理論，雙方也為此爆發口角，卡羅琳甚至還遭到這名惱羞成怒的媽媽出手推倒。據當時觀看同一場看電影的女網友費雷拉（Sophia Ferreira），分享到TikTok上的一段影片可看到，2個穿著粉色衣褲的成年女子，直接在現場爆發激烈肢體衝突，直到一名男子衝上前將2人隔開。

事後梅麗莎受訪指出，她只是想安靜看電影，然而那名小孩卻打開手機、播放影片的行為干擾，她也僅是向母親抱怨此事，不料遭到對方辱罵和攻擊。2人打架的影片不僅在TikTok吸引超過13萬人觀看，更在推特也累積超過580多萬次瀏覽次數，不少網友留言指出，雖然2個成年人做了最差示範，但在電影院並未遵守禮儀、妨礙到他人的行徑，確實會讓人感到火大。

#barbiefillme #cinema #TikTokNotícias ♬ som original - Estadão @estadao TRETA ???? Após uma sessão do filme Barbie, no Bourbon Shopping em São Paulo, uma sala de cinema se tornou cenário de briga. O conflito entre duas mulheres foi registrado em um vídeo que viralizou na última segunda-feira, 24. Na gravação, enquanto os créditos do filme rolavam, é possível ver as duas discutindo até que o conflito se torna físico: uma delas chega a usar o sapato para agredir a outra. Nas redes sociais, Melissa Caroline se identificou como uma das mulheres do vídeo e se defendeu. Veja o post dela ao final do vídeo e leia mais no link. #barbie

A fight broke out in the screening of #Barbie in Brazil, reportedly because a woman brought her kid and let them watch YouTube during the movie.

pic.twitter.com/Ed41xdQs9x — ADDI ™ （@AdamMaina_） July 25, 2023

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