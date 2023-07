巴西媽看《芭比》放任小孩「用手機看YT」 鄰座女子理論爆全武行

2023/07/30 16:30

〔即時新聞/綜合報導〕日前傳出巴西一對母子到到電影院看電影,結果媽媽竟放任孩子全程使用手機看YouTube,期間發出的噪音讓鄰座的女子相當不滿,並在放映結束後上前理論,然而對方因此惱羞成怒,2人當場爆發全武行。另據同場觀眾拍下、分享到網上的影片得知,當時影廳播放的電影為夢幻浪漫的《Barbie芭比》,讓不少網友吐槽根本「最狂片尾彩蛋」。

綜合外媒報導,這起事件發生在24日巴西某處購物中心內的電影院,當時一場影廳內正在播放廣受各界好評、充滿繽紛粉色世界的好萊塢電影《Barbie芭比》,結果竟傳出其中一名帶著小孩的女性觀眾,竟在看電影時全程放任自家孩子,使用手機看YouTube影片,期間所發出的噪聲,也讓坐在這對母子附近的觀眾備受干擾。

報導指出,待電影放映結束後,一名坐在附近的女子卡羅琳(Melissa Caroline),衝上前找這名媽媽理論,雙方也為此爆發口角,卡羅琳甚至還遭到這名惱羞成怒的媽媽出手推倒。據當時觀看同一場看電影的女網友費雷拉(Sophia Ferreira),分享到TikTok上的一段影片可看到,2個穿著粉色衣褲的成年女子,直接在現場爆發激烈肢體衝突,直到一名男子衝上前將2人隔開。

事後梅麗莎受訪指出,她只是想安靜看電影,然而那名小孩卻打開手機、播放影片的行為干擾,她也僅是向母親抱怨此事,不料遭到對方辱罵和攻擊。2人打架的影片不僅在TikTok吸引超過13萬人觀看,更在推特也累積超過580多萬次瀏覽次數,不少網友留言指出,雖然2個成年人做了最差示範,但在電影院並未遵守禮儀、妨礙到他人的行徑,確實會讓人感到火大。

A fight broke out in the screening of #Barbie in Brazil, reportedly because a woman brought her kid and let them watch YouTube during the movie.

