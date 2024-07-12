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真「實質影響力」！張益贍︰京華城找柯文哲陳情後速過關

民眾黨主席柯文哲前幕僚張益贍吐槽，同樣是陳情信，京華城當年向柯文哲陳情後，就在2年內快速通關。（圖擷取自@yisan0519 Threads）

民眾黨主席柯文哲前幕僚張益贍吐槽，同樣是陳情信，京華城當年向柯文哲陳情後，就在2年內快速通關。（圖擷取自@yisan0519 Threads）

2024/07/12 16:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前海基會董事長鄭文燦於桃園市長任內，涉嫌收賄500萬元主導華亞科技園區旁農地自辦市地重劃，民眾黨立委黃國昌更於10日指出，鄭文燦曾找總統府陳情，讓內政部馬上核准，但此說法已在昨（11）日被內政部反駁。對此，民眾黨主席柯文哲前幕僚張益贍吐槽，同樣是陳情信，京華城當年向柯文哲陳情後，就在2年內快速通關。

黃國昌10日質詢時出示桃園市府會議紀錄、總統府用牋、行政院祕書長函等公文，指控2017年鄭文燦收賄後隨即親自召開會議，還向總統府陳情，事後行政院更火速發函內政部處理，且內政部、經濟部也核准該案。然而黃國昌所提出的函，被國土署長吳欣修在11日指出「那個不是同意變更的函，而是同意申請」，更強調此案至今未達門檻、小組委員未做成任何決議，內政部也沒同意。

針對黃國昌的指控內容，張益贍今（12）日下午在Threads發文，並附上一張來自簡舒培曾在臉書發布京華城案的截圖，該圖內寫有一段「2020/3/17京華城向柯文哲陳情希望保障容積率560%、爭取更多樓地板面積」。張益贍吐槽，黃國昌試圖「圍燦救柯」，用華亞科土地申請陳情案質疑行政院，結果事實上華亞科在內政部並沒有獲得核准。

張益贍更諷刺地說，黃國昌這項舉動已狠狠打臉了柯文哲，「陳情信很多，但要給有『實質影響力』的木可市長（柯文哲）才有用！」、「同樣是陳情信，京華城向木可陳情之後，2年內快速通關，送給840%史上最高容積率！」

該文也引起網友留言吐槽，「這個才是真‧實質影響力」、「這影響力真的大到無法忽視」、「有膽就去查啊，放什麼砲，還要測風向看民意嗎？卒仔蔥」、「照陳嘉義檢察官說的，應該要趕快將柯文哲收押免得串供，柯有實質影響力」。

由 @yisan0519 發佈
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