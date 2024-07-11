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黃國昌爆華亞自辦重劃案獲核准 內政部：同意申請而非同意變更

內政部說，黃國昌出示的函不代表同意變更，而是同意申請，且自辦市地重劃需要100％地主同意，但該案至今未達門檻，小組委員未做成任何決議。（記者李文馨攝）

內政部說，黃國昌出示的函不代表同意變更，而是同意申請，且自辦市地重劃需要100％地主同意，但該案至今未達門檻，小組委員未做成任何決議。（記者李文馨攝）

2024/07/11 19:05

相關新聞連結：
「華亞自辦重劃案」曾送內政部 劉世芳：2013年至今無共識、未同意

〔記者李文馨／台北報導〕前海基會董事長鄭文燦於桃園市長任內涉嫌收賄500萬元，主導華亞科技園區旁農地自辦市地重劃，民眾黨立委黃國昌昨天爆料，鄭文燦曾找總統府陳情，內政部也馬上核准。對此，國土署長吳欣修今（11）日受訪說，黃國昌出示的函不代表同意變更，而是同意申請，且自辦市地重劃需要100％地主同意，但該案至今未達門檻，小組委員未做成任何決議。

民眾黨立委黃國昌10日質詢時，出示桃園市輔會議紀錄、總統府用牋、行政院祕書長函指出，2017年鄭文燦被500萬賄絡後，隨即親自召開會議，替行賄收押的廖俊松解套，並向總統府陳情；時任行政院祕書長卓榮泰火速發函內政部處理，而內政部、經濟部也核准該案。

吳欣修下午於部務會報會後記者會時說，2013年，該案原先透過林口工五細部計畫通盤檢討提出，但依照審議規則，細部計畫不會審議任何土地變更，因此駁回；後來循個案變更啟動工業區開發，所以必須徵求經濟部的同意，經濟部也抱持鼓勵民間開發工業區的立場，因此該案當時有提出。

吳欣修也解釋，至於黃國昌所提出的函，「那個不是同意變更的函，而是同意申請」，且所有都市計畫書都會附上相關公文，並非為了此案獨立作業。他強調，該案2022年退回桃園市政府，並要求重新申請、送相關資料，到目前為止都收到沒有補充資料的回覆。

至於華亞自辦市地重劃案至今提過幾次？吳欣修說，都委會專案小組共開了5次會議，但申請自辦重劃規定要100％地主同意，此案根本沒有達到門檻，因此小組委員未做成任何決議，內政部也不會同意。

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