力挺奧運選手 賴清德：大聲喊出我們的名字 讓世界繼續看見台灣

總統賴清德透過臉書表示，只要團結一致，無畏無懼，就能獲得世界認同，請繼續為台灣選手加油。（擷自賴清德臉書）

2024/08/03 22:54

〔記者蘇永耀／台北報導〕巴黎奧運羽球男雙4強賽「麟洋配」表現優異，場邊球迷手持「台灣」字樣應援物竟遭搶奪。總統賴清德今晚透過臉書表示，只要團結一致，無畏無懼，就能獲得世界認同，請繼續為台灣選手加油，「也大聲喊出我們的名字，讓世界繼續看見台灣，讓所有台灣之光都能在世界展露光芒！」

賴清德說，昨天「麟洋配」王齊麟、李洋再次打入金牌戰，讓民眾回想起上屆東京奧運奪金「Taiwan in !」經典畫面，但在「麟洋配」激戰的同時，在場邊為選手加油的球迷，手上寫有「台灣」、「Taiwan」字眼的應援物品，卻被奪走、沒收，令人感到遺憾。

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總統表示，駐法代表吳志中與體育署長鄭世忠在事發後，立即和其中一位留學生聯繫，關心是否有需要協助，並致贈體育署為巴黎奧運代表團製作的紀念品。

總統指出，如果有看「麟洋配」在預賽的最後一場比賽的話，應該都對全場高喊「Taiwan」的加油聲印象深刻，雖然國際奧會有其相關規定，但台灣選手在賽場上的精湛表現，全世界都會知道是來自台灣。

賴總統提及多年前的一起事件表示，曾有藝術家代表台灣前往國際參展，但因為中國的抗議，場館名稱從「台灣館」改為「台北館」。

他說，當時台灣的參展藝術家向主辦單位提出抗議，也引起其他各國藝術家的聲援，包括奧地利、加 拿大、波多黎各等6個國家，分別捐出一個英文字母，拼湊成「TAIWAN」字樣，讓「台灣」重現在展覽現場。

賴總統指出，無論是場邊的加油聲，或是實際行動的支持，都讓大家更加堅信，只要團結一致，無畏無懼，就能獲得世界的認同，「連世界都會為我們發聲，一起把我們的名字一字一字拼回來！」

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