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農曆7月鬼門開！把握1原則 4生肖下半年轉好運

農曆7月鬼門開，民俗專家廖大乙建議普度避免燒紙錢，可採「以米代金」捐獻布施轉好運。（記者劉濱銓攝）

農曆7月鬼門開，民俗專家廖大乙建議普度避免燒紙錢，可採「以米代金」捐獻布施轉好運。（記者劉濱銓攝）

2024/08/03 08:33

〔記者劉濱銓／南投報導〕8月4日進入農曆7月，不過3日深夜11點（子時）就是「鬼門開」。民俗專家廖大乙表示，鬼月普度要把握「布施」原則，因「有捨，才有得」，建議避免燒紙錢，可採「以米代金」，不僅表達敬意，還能捐出做公益，尤其生肖屬牛、龍、羊、狗若上半年不順遂，可透過普度布施，迎接下半年的好運到來。

廖大乙表示，農曆7月應避免說「鬼」，以免對好兄弟不敬，今年龍年屬「木」，木的代表色為青綠色，因此又稱「青龍年」，容易引發火光之災，建議普度應避免燒紙錢，以防星火燎原，衣著則避免穿黑色、紅色，因黑色屬「陰」，紅色則代表火；體弱多病者或孕婦，鬼月外出建議戴帽子，以免好兄弟跟回家。

生肖屬牛、龍、羊、狗者，若上半年運勢不順，不妨捐血行善，普度拜拜則要反省自己的言行，並可透過布施「累功積德」，例如「以米代金」不僅可表達對好兄弟的心意，捐給弱勢或社福團體還能行善，達到「冥陽兩利」效果，如此便可扭轉運勢，迎來下半年的好運，對環保也很有幫助，惟捐獻要注意受贈單位是否正當正派，以防詐騙斂財。

廖大乙也說，普度拜拜除了一般供品，還能準備一碗空心菜加清水，代表「空心無所求」，讓好兄弟能享用供品，祭拜時則可默念，「有來有分，無來無分，不可亂亂紛紛」，希望好兄弟吃飽拿足就離開、勿干擾，讓鬼月都能平平安安。

農曆7月鬼門開，民俗專家廖大乙建議生肖屬牛、龍、羊、狗者，若上半年不順遂，可捐血布施行善轉好運。（記者劉濱銓攝）

農曆7月鬼門開，民俗專家廖大乙建議生肖屬牛、龍、羊、狗者，若上半年不順遂，可捐血布施行善轉好運。（記者劉濱銓攝）

農曆7月鬼門開，民俗專家廖大乙建議普度可採「以米代金」，透過捐獻布施轉好運。（廖大乙提供）

農曆7月鬼門開，民俗專家廖大乙建議普度可採「以米代金」，透過捐獻布施轉好運。（廖大乙提供）

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