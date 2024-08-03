是否證實柯文哲親簽京華城都更獎勵 彭振聲、簡舒培各執一詞

民眾黨主席柯文哲昨在高雄參訪，沒回應媒體提問。（記者蔡清華攝）

2024/08/03 05:30

彭否認說過 簡指彭有壓力

〔記者楊心慧、李文馨、葛祐豪、蔡清華／綜合報導〕針對京華城案，前台北市副市長彭振聲日前主動聯繫台北市議員，表達願出席京華城專案小組訪談會議且訂八月廿日訪談。民進黨台北市議員簡舒培昨指彭向她證實前台北市長柯文哲親自簽核京華城準用都更獎勵，但彭昨接受媒體訪問時，表示話被加油添醋，還否認說過京華城案由柯親簽。對此，簡舒培回應，她所說句句屬實、沒加油添醋，彭應受到莫名壓力而改口。

簡舒培昨下午受訪說，五月底彭振聲與她聯絡，由於她並非京華城專案小組成員，就將小組召集人游淑慧的電話給彭，讓兩人聯繫。

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簡舒培指出，彭決定親自出席，將整件事來龍去脈說明清楚，甚至說柯不曾問過其他案子，唯有京華城不同，保障十二萬平方米樓地板面積、符合京華城給柯的陳情書內容，且京華城明明是私人案件卻被列為都更案件，還證實柯當初親自簽核京華城準用都更獎勵、自創容積給廿％，當初彭也覺得這項創下先例，應交由市長行政裁量決定。

柯訪高雄 未回應媒體提問

對於簡舒培的爆料，有媒體昨報導，彭表示曾與簡通話，但被加油添醋，他並沒提過柯親簽京華城案，只是當初公展時，他納悶該用都更條例哪個條文，後來問才知道都發局先辦過專家研討會，會議結論認為可準用都更容獎，他才說「那是最高首長的行政裁量權」；他也說，市府官員不可能私下協助京華城案進到都委會。

民眾黨發言人戴于文昨強調，黨主席柯文哲於台北市長任內均恪遵職守、依法辦理，沒有任何下指導棋或試圖影響等情事。柯文哲昨在高雄參訪，對於媒體詢問都未回應。

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