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民視胡婉玲獨家專訪「印度神童」 許美華怒轟：真的看不下去！

「印度神童」阿南德接受民視新聞胡婉玲專訪。（資料照，擷取自Abhigya Anand臉書）

「印度神童」阿南德接受民視新聞胡婉玲專訪。（資料照，擷取自Abhigya Anand臉書）

2024/08/03 20:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因屢次精準預言世界大事而聲明大噪，被外界稱為「印度神童」的預言家阿南德（Abhigya Anand）來到台灣。日前受邀民視新聞胡婉玲獨家專訪時，當被問到台積電2025會遭遇的困境他稱，「接下來20年非常非常關鍵，不過全球其他國家，也在試圖複製台積電，但確實會有一些競爭。」對此，科技專家許美華吐槽「以上這些，哪句不是廢話？」

許美華3日在臉書發文，日前民視新聞胡婉玲，獨家專訪「印度神童阿南德」，當問台積電2025會遭遇一些問題，阿南德說，「台積電依舊會是很有價值的公司，接下來20年非常非常關鍵，不過全球其他國家，也在試圖複製台積電，儘管他們可能不像台灣那麼成功，但確實會有一些競爭」。

當阿南德被問到台灣的未來，他說，「這很難說，選舉基本上牽涉多重動態，當我預測戰爭的時候，舉例來說，我曾準確預測許多事件，但選舉牽涉到的動態非常龐大，我沒有川普詳細的生辰資料，也沒有賀錦麗詳細的生辰資料，所以非常難預測。不過根據其他特定的星盤，我認為共和黨看起來非常有可能掌權，我尚未對此進行詳細分析，但看起來很有可能是川普。」

另外，阿南德被問到美股崩盤，「美國股市嗎？說實話我不會說它會崩盤，雖然2025年看起來會很艱難，但不會是一般意義的崩盤，可能修正一點點，但不會崩盤，而是修正。」

許美華指出，以上這些，哪句不是廢話？哪句超越大樹下泡茶阿北的知識，台積電、半導體，這種極度專業、而且牽扯地緣政治的關鍵產業，拿去問所謂的「印度神童」，如果是娛樂節目也就算了，這是民視新聞，胡婉玲一次讓人看到台灣新聞媒體新境界，許美華直言，「真的是夠了！這個我真的看不下去」。

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