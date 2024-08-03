陸委會民調》政黨支持度 民眾黨大崩盤剩6.2％

民眾黨近一年爭議事件

2024/08/03 05:30

較去年同期16.8％ 掉10.6個百分點

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會八月一日公布「民眾對當前兩岸關係看法」民調，意外曝光最新國內主要政黨支持度，民眾黨支持度只剩六．二％，相較去年同期十六．八％，一年內流失十．六個百分點；民進黨支持度為卅五．四％，領先國內各政黨。

請繼續往下閱讀...

民進黨支持度35.4％ 國民黨19.6％

陸委會委託政治大學選舉研究中心進行例行性兩岸政策民調，國內主要政黨支持度方面，民進黨卅五．四％、國民黨十九．六％、民眾黨六．二％，中立及看情形卅二．八％。

陸委會去年七月委託政大選研中心進行的民調結果顯示，民眾黨支持度為十六．八％，相隔一年，民眾黨支持度剩下六．二％，一年崩盤十．六個百分點。去年同期，民進黨支持度廿六．一％、國民黨支持度十二．六％；本次民調，民進黨與國民黨支持度分別為卅五．四％、十九．六％，各自增加九．三個百分點、七個百分點。

政黨認同度部分與政黨支持度相差不多，較認同民進黨理念有卅五．一％，較認同國民黨理念有十九．七％，較認同民眾黨理念六．一％，中立及看情況卅二．八％。

台灣人決定台灣未來 85.2％支持

根據民調，台灣民眾對統獨看法，偏向「儘快統一」僅一．五％，主張「維持現狀，以後走向統一」五．三％，主張「維持現狀、看情形再決定獨立或統一」廿五．五％，「永遠維持現狀」卅六．九％，「維持現狀，以後走向獨立」廿．八％，「儘快獨立」四．八％。

民調顯示，八十五．二％民眾支持政府強調台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣二千三百萬人決定；對於中共所提「一國兩制」將台灣看作地方政府及特別行政區，八十五％表態反對，僅六．五％贊成。

八十八．九％民眾不認同中共軍機艦持續在台海周邊活動，甚至刻意逾越海峽中線；八十五．一％不認同中共海警在金門附近海域進行其宣稱的「常態化執法巡查」；八十四．六％不認同中共發布「懲治台獨廿二條意見」。

該項民調是陸委會委託政治大學選舉研究中心，在今年七月廿六日至卅日以電話訪問台灣廿歲以上成年民眾，有效樣本一○七三份，信賴度為九十五％，抽樣誤差在正負二．九九％。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法