藍選議長家旁集合被批 謝國樑：將調整地點

基隆市長謝國樑昨表示，將調整國民黨主席朱立倫集合聯訪的地點。（記者盧賢秀攝）

2024/08/03 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨主席朱立倫今天將至基隆宣講、力挺陷入罷免案風波的基隆市長謝國樑，集合地點卻選在曾遭國民黨點名報復性罷免的民進黨籍基隆市議長童子瑋家旁，童自認遭霸凌，綠營議員質疑挑釁。謝表示，直到童臉書發文，才知此處是童家旁邊，將調整集合地點。

童子瑋自認遭霸凌 議員批藍挑釁

童子瑋說，歷年來政黨至仁愛市場拜票，通常選擇在愛三路和仁四路口集合，此處有上樓或通往生鮮區的出入口，而愛三路十三號（童家經營店面）和十五號連在一起，沒有市場出入口，國民黨選在十五號辦活動，他覺得有點委屈，呼籲支持者互相尊重，保持理性。

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童子瑋表示，八月市議會將召開臨時會，有很多墊付款案待審查，他主持議會保持高度中立，可是有外縣市的政治人物不了解基隆的情況，隨便說話，對市政沒有幫助。

謝：看童的臉書 才知是童家旁邊

謝國樑說，將調整會合聯訪地點，他們一開始不曉得彩券行隔壁是童子瑋家族經營的通訊行。

民進黨籍市議員張顥瀚批評，國民黨活動地點選在議長家旁，分明是挑釁，試圖將罷免案升級為政黨和政治對立，呼籲謝國樑認真做好市政，才是現在該做的事。

國民黨基隆市黨部昨天上午在信義區公所前舉辦「挺善樑」快閃活動，有一名六十五歲婦人被固樑志工絆倒，造成肢體和頭部受傷，需要觀察是否有腦震盪；婦人女兒說，母親選擇原諒，但她會把這筆帳算在謝國樑身上，基隆要「罷樑」。謝國樑表示，將派人前往探視問候，祝福婦人早日康復。

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