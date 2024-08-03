民調重挫 民眾黨：將讓民眾更清楚主張

針對民調近一年大幅下滑原因，民眾黨立委陳昭姿受訪時不諱言，「可能受到第一會期黨團提出的國會改革法案影響」，由於國會改革只有在野黨會推動，民眾黨被貼上「小藍」標籤。不過，她強調，該民調調查時間尚未公布她為IPAC（對中政策跨國議會聯盟）共同主席，若重新調查，她相信人民可以重新定位民眾黨。（資料照）

2024/08/03 05:30

「會持續在兩岸議題 凸顯立場與態度」

〔記者李文馨／台北報導〕陸委會公布「民眾對當前兩岸關係看法」最新民調，曝光國內主要政黨支持度，民眾黨支持度只剩六．二％，相較去年同期十六．八％，一年內流失十．六個百分點。對此，民眾黨發言人吳怡萱昨表示，未來民眾黨會持續在兩岸議題上，凸顯立場及態度。

對於民調近一年大幅下滑，民眾黨立委陳昭姿受訪時不諱言，「可能受到第一會期黨團提出的國會改革法案影響」，由於國會改革只有在野黨會推動，民眾黨被貼上「小藍」標籤，多數法案皆與傾中的國民黨團合作，可能是造成民調快速跌落的原因。但她強調，該民調調查時間尚未公布她為IPAC（對中政策跨國議會聯盟）共同主席，若重新調查，相信人民可以重新定位民眾黨。

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吳怡萱表示，民眾黨一向主張「台灣自主、兩岸和平」，秉持理性務實的態度解決兩岸問題，堅持捍衛台灣民主自由，面對對岸不斷以共機擾台、逼藝人表態、發布懲治台獨廿二條意見等各式各樣文攻武嚇，破壞兩岸和平，民眾黨絕對嚴厲譴責。

吳指出，近期陳昭姿擔任IPAC共同主席，因為有跨黨派的參與，讓台灣成功加入IPAC，這也代表民眾黨重視人權、反對威權的立場。她說，未來將讓台灣民眾更清楚民眾黨主張，兩岸要創造溝通對話的空間，秉持五個互相，維持穩定發展。

盤點過去一年民眾黨涉及的兩岸議題等爭議事件，去年總統立委選舉期間，民眾黨原擬將曾任中國幹部的中配徐春鶯納入不分區立委名單，最後因爭議擴大而作罷。

前民眾黨桃園黨部發言人馬治薇以無黨籍身分參選桃園市立委期間，收受中方資助百萬元介選，桃園地檢署三月偵結起訴，並建請法院量處有期徒刑三年八月，併科罰金二百萬元。

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