罷高團體 今在城隍廟周邊搭反貪看板

由竹科工程師發起的「風城安心上路」罷免高虹安行動，今將在城隍廟周邊架設大看板，呼籲新竹市民響應罷高行動。（記者洪美秀攝）

2024/08/03 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安因貪污案七月廿六日被重判七年四個月，即刻停職，由竹科工程師發起的「風城安心上路」罷免高虹安行動，預計在今天（三日）農曆七月鬼門將開的竹塹城隍祭典中，於城隍廟周邊架設大看板，請城隍爺主持公道，表達高已不適任市長之職，籲市民響應罷高行動。

「請城隍爺主持公道 審判貪污市長」

關埔空橋網路群組近日租電子看板挺高虹安，罷高團體除在網路上表達「關埔人不代表新竹人聲音」的憤怒，也準備在今天的城隍祭典中，向城隍爺稟告疏文，請城隍爺明善惡，讓罷免高虹安的行動能持續推動，「城隍爺也是時候該將這貪污市長，抓去審判了。」

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罷高團體提到，為拯救這因貪腐而日漸沒落的城市，號召市民今天在城隍廟附近，尋找青鳥們所留下的聲音，並讓這個聲音響徹整個社群媒體，大聲喊出「我新竹人我反貪」或「我是新竹人，我不想被空橋群代言」，要將不僅貪腐、更是施政無能市長的事蹟，說給全台灣人聽。

籲市民響應罷免 下架不適任高虹安

有罷高團體提到，最近不少志工加入罷免行動，也獲得許多人捐款支持，確定要在城隍廟周邊架設大型看板，諷刺高虹安的貪污已讓新竹人蒙羞，同時要表達高已不適任市長，更讓城市光榮感倒退，呼籲市民響應罷免行動，把不適任的高虹安下架。

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