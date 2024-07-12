張益贍稱「找柯文哲陳情後速過關」 京華城喊冤︰其實已遭北市府霸凌37年以上

民眾黨主席柯文哲前幕僚張益贍今在Threads發文指出，「京華城找柯文哲陳情後，2年內快速通關」。（京華總部集團提供）

2024/07/12 20:13

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲前幕僚張益贍今（12日）下午，在Threads一篇發文中指出「京華城找柯文哲陳情後，2年內快速通關」，掀起熱議。對此，京華城針對其言論發表回應，嚴正聲明京華城對容積率的取得一切合法，且還遭北市府霸凌37年以上，「政治人物斷章取義，損害本公司名譽，本公司依法追訴，不願無端再被霸凌。」

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根據京華城公司最新聲明稿指出，關於京華城再開發案，北市府要求京華城不合比例原則的捐地捐錢，故意刪除原允建之120284平方公尺（約36385.91坪）樓地板面積，還違反法律規定刻意降低京華城的容積率，「從郝市府到柯市府時代，京華城陳情數十次以上。郝市府完全不處理，直到柯市府，因監察院在105年糾正北市府，北市府才確認京華城的法定基準容積率為560%。」

聲明稿提到，依台北市土地分區管制自治條例規定，台北市商三土地的基準容積率為560%，京華城使用分區為商三，法定的基準容積率為560%，「京華城再以44億元高於市場行情的價格，向北市府購買30%容積移轉，還必須花25億元達成鑽石級的綠建築、智慧建築、耐震建築等三項城市創新建築標章。」

聲明稿更透露，京華城還要提供87.7億元保證金給北市府，以達成北市府的容積獎勵項目應符合「公益性、對價性等通案原則」，取得20%的容積獎勵，「京華城付出的代價如此之高，超過常情，等同被北市府霸凌，何來『找柯文哲陳情後，2年內快速通關』之說！政治人物斷章取義，損害本公司名譽，本公司依法追訴，不願無端再被霸凌。」

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