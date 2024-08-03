王鴻薇批政府補助台劇《零日攻擊》 韓網友不挺：間諜無誤！

國民黨立委王鴻薇質疑台劇《零日攻擊ZERO DAY》，是民進黨的認知作戰。（資料照）

2024/08/03 21:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕斥鉅資拍攝的台劇《零日攻擊ZERO DAY》，劇情聚焦於台海戰事，日前曝光17分鐘的前導片，短短10天已累積120萬次觀看。國民黨立委王鴻薇質疑該劇，是民進黨認知作戰、賣「芒果乾」。然而，該貼文在韓國媒體引發廣泛關注，韓國網友則一面倒支持該劇的製作。

國民黨立委王鴻薇1日在臉書發文指出，以台海戰爭為背景的電視劇「零日攻擊」，雖然對外宣稱文化部匯聚臺流文化黑潮計畫補助支持，僅補助7100萬，占製作總預算不到4成，但實際上，該劇還獲得國發基金的4170萬元投資，總補助金額超過1.1億元，占總預算的43%。

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對此，她批評，「當這些文化部、國發基金的民脂民膏，被拿來做政治分贓，上億經費被拿去拍這樣的綠色政治電影，還不如給國軍好好利用，都對台海有意義多了。」

貼文曝光後，登上韓國媒體，有網友在臉書社團「割蘿蔔外電譯站 Global News For Taiwan」發文，將韓國網友對於此事的看法翻譯成中文，可見許多韓國網友一面倒支持該劇的製作，紛紛留言表示，「這是為了提升國民的警覺性，哪裡過分了？」、「台灣民主指數比韓國高，幾乎是最高水準，竟然還是會說出這種話呢」、「說成本太高的那個人是間諜無誤。呵呵」、「她是以中國的立場來看，所以覺得這件事情有問題嗎？」、「台灣大概分為民進黨和國民黨兩派，而國民黨採取這樣的立場是因為他是親中的」、「這個政治人物連在這種重要問題上也在扯後腿！即使國民黨再怎麼親中，但她這種程度不就是個間諜嗎？」。

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