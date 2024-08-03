京華城案「親簽核定20％容積獎勵、親簽公展案」 議員：柯文哲圖利證據明顯

台北市京華城專案小組成員、國民黨議員鍾小平昨受訪表示，柯有兩大問題，包含親自專簽核定廿％容積獎勵、親簽京華城的公展，這兩個章罪證確鑿、圖利證據明顯，直接放送高達兩、三百億元的容積獎勵，已不能稱作是刀叉吃人肉，根本是雙手吃生肉。（資料照）

2024/08/03 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨主席柯文哲在台北市長任內，讓京華城土地的容積率從三九二％提高到八四○％，引起各界質疑。台北市京華城專案小組成員、國民黨議員鍾小平昨受訪表示，柯有兩大問題，包含親自專簽核定廿％容積獎勵、親簽京華城的公展，這兩個章罪證確鑿、圖利證據明顯，直接放送高達兩、三百億元的容積獎勵，已不能稱作是刀叉吃人肉，根本是雙手吃生肉。

鍾小平：京華城案是雙手吃生肉

據了解，台北市京華城專案小組調查時，針對起因做出調查，包含為何此案進入都委會，因為若不進入就不會有後續過程，甚至京華城曾於二○一八年提過十二萬平方公尺樓地板面積，後續經都委會討論否決，卻因柯交辦、跳過相關程序，死灰復燃進入都委會，最後還通過，專案小組認為十分不合理。

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另外，專案小組訪談府外兩名都委會委員，他們直言當年覺得適法性有很大疑慮、不該替個案創設容積，且都有發言表達立場，可惜最後其發言沒被處理。

許淑華：柯應說清楚所有爭議點

台北市京華城專案小組成員、民進黨議員許淑華曾指出京華城有四大關鍵時間點，包含京華城於二○一八年對北市府提告、二○二○年向柯陳情，二○二○年七月十六日法院已判決京華城敗訴，柯卻在二○二○年七月卅日召開都委會決議讓京華城適用「都更辦法」，二○二○年十一月十一日親自蓋章決行讓京華城容積率從原有的五六○％飆升至八四○％。許淑華昨表示，所有爭議點，柯文哲都應說明清楚。

鍾小平指出，京華城是大型開發案，必須辦理公展，過去都是由副市長蓋章，但此案彭振聲不敢蓋，也是由柯文哲所蓋的章，如今成為圖利的證據之一；柯於二○二○年三月十七日收到陳情、交辦都發局，柯不僅在四月十五日蓋章還親筆押日期，決行把京華城陳情案送交都委會審查辦理；同年十月廿七日，甚至還第二次以專簽核定給京華城廿％容積獎勵，這些都是專案小組有討論的不合理之處。

簡舒培：柯文哲不該再推卸責任

民進黨台北市議員簡舒培表示，當初柯文哲還花一萬五千元公帑替京華城找專家開會擬解套，但連專家都說不適用法規、建議退回，沒想到柯市府仍照京華城所提的變更案多給二十％容積獎勵，柯二○二○年四月、十月兩次蓋章、親筆押日期核定給京華城容積獎勵，如今不該再推卸責任。

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