為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國海警驅逐日船 打破現身釣魚台海域最長紀錄

中國公務船已連續203天被發現在釣魚台周邊出沒。（資料照）

中國公務船已連續203天被發現在釣魚台周邊出沒。（資料照）

2024/07/11 22:39

〔中央社〕中國海警2艘艦艇昨晚駛入釣魚台主權爭議海域，期間警告驅離1艘日本漁船，今天上午駛離。據日媒報導，釣魚台周邊海域已連續203天發現中國公務船，刷新日本2012年9月將釣魚台「國有化」後的最長連續天數紀錄。

中國海警局微信公眾號今晚發布，中國海警局新聞發言人甘羽表示，7月10日，日本「三加丸」號漁船和數艘巡視船「非法進入」釣魚台「領海」，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。

甘羽並表示，釣魚台及其附屬島嶼是「中國固有領土」，中國海警艦艇依法在「本國管轄海域」展開海上維權執法活動。中方敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動，否則中方保留一切反制權利。

共同社報導，日本第11管區海上保安總部11日宣布，10日駛入尖閣諸島（釣魚台）周邊「領海」的2艘中國海警局船隻11日上午10時45分前後起相繼駛離，進入「領海」外側的毗連區。這是中國公務船連續3天駛入釣魚台周邊日本「領海」，為今年第29天。

據報導，10日晚上10時20分前後，中國海警2艘船相繼駛入「領海」。2艘船均搭載了類似機關炮的裝置，跟隨日本漁船的動向航行。日方巡邏船要求其駛離「領海」。在「領海」外側的毗連區，也發現另外2艘搭載類似機關炮裝置的中國船隻。

報導指出，釣魚台周邊已連續203天發現中國公務船，刷新了日本政府2012年9月將釣魚台「國有化」後的最長連續天數紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不是叫澎湖漁船離開！海巡台中艦與中國海警船公海對峙影音曝
2024/07/05 20:24

不是叫澎湖漁船離開！海巡台中艦與中國海警船公海對峙影音曝
越來越猖狂！中國最大海警船 屢次跨越中日東海中間線
2024/06/02 13:31

越來越猖狂！中國最大海警船 屢次跨越中日東海中間線

買房就買完工耐震宅 2~3房住近台積電
登檢、押船、斷指、奪槍全都來！中國海警對台日菲強硬騷擾
2024/07/03 12:41

登檢、押船、斷指、奪槍全都來！中國海警對台日菲強硬騷擾
日本控中國海警船入侵釣魚台「領海」 配備機炮、騷擾日漁船
2024/07/03 11:07

日本控中國海警船入侵釣魚台「領海」 配備機炮、騷擾日漁船

花甲男星持巨物展雄風 醫：「中藥界硬漢」
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播