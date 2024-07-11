為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

華為中興5G網路零件退散！德國守護國安 2029年底前移除

德國基於國安考量，最晚2029年底前移除華為、中興通訊兩大中國通訊巨頭5G網路領域使用的零件。圖為華為在柏林店面。（彭博）

德國基於國安考量，最晚2029年底前移除華為、中興通訊兩大中國通訊巨頭5G網路領域使用的零件。圖為華為在柏林店面。（彭博）

2024/07/11 23:20

〔中央社〕德國內政部今天表示，基於國安考量，預計最晚2029年底前移除華為和中興通訊兩大中國通訊巨頭在國內5G網路領域使用的零件。

法新社報導，德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）表示：「我們正在保護德國作為商業重鎮的中樞神經系統，同時也在保護公民、企業乃至整個國家的通訊傳輸。」

另據美聯社報導，費瑟指出，將在2026年底前禁止華為和中興通訊的零件用於國內5G核心網路；在5G存取及傳輸網路方面，若使用這兩家中國電信設備製造商的「關鍵管理系統」，最晚必須在2029年底前完成更換。

內政部強調，該部門與5G網路營運商德國電信公司（Deutsche Telekom）、伏德風集團（Vodafone）以及西班牙電信集團（Telefonica）磋商後做出這項決定，之後將與這3家企業簽署相關合作協定。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）政府去年訂下對中關係戰略，其中提到與中國的「體制競爭」，以及有必要降低因經濟依賴中國而衍生的風險。但他強調，柏林當局渴望在因應氣候變遷和維持雙邊貿易關係等挑戰上與中國合作。然而，德國這項戰略引發北京當局批評。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
沒愛了又甩不掉！德副總理訪中 德媒：德中關係如失敗婚姻
2024/06/23 11:17

沒愛了又甩不掉！德副總理訪中 德媒：德中關係如失敗婚姻
德富家子弟「納粹口號」嗨改歌詞 15秒短片惹怒火
2024/05/26 12:31

德富家子弟「納粹口號」嗨改歌詞 15秒短片惹怒火

O9站交通優勢 換屋宅稀缺效應發威
中國擬為德國車企降低出口關稅 阻止歐盟加徵電動車關稅
2024/06/25 09:27

中國擬為德國車企降低出口關稅 阻止歐盟加徵電動車關稅
茶壺風暴？德總理蕭茲指責交長 擅自與中國簽備忘錄
2024/06/30 19:46

茶壺風暴？德總理蕭茲指責交長 擅自與中國簽備忘錄

種下滿滿希望！日月光發揚三好精神落實永續
新聞360》只是開始？歐盟「狠K中國電動車」學者曝這點對中很傷
2024/06/13 19:15

新聞360》只是開始？歐盟「狠K中國電動車」學者曝這點對中很傷
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播