北市幼兒園狼師案24通報只認定8案 民進黨：蔣萬安鞠躬道歉皆空話

民進黨發言人吳崢（中）、台北市議員簡舒培（左）、洪婉臻（右）2日召開「蔣萬安『深刻檢討』狼師案？ 七成被害者討無公道」記者會，痛批蔣市府行政怠惰、敷衍了事。（記者塗建榮攝）

2024/08/02 13:30

〔記者陳政宇／台北報導〕台北市幼兒園狼師案引起社會關注，有24位孩童與家長通報遭狼師染指，但台北市府只認定8位孩童被性侵害行為屬實。對此，民進黨今（2日）表示，台北市長蔣萬安聲稱第一時間就啟動調查，結果僅告訴受害者家屬「證據尚不足認定」，且精進報告處處企圖卸責，顯見蔣萬安的鞠躬道歉都是空話。

民進黨發言人吳崢、台北市議員簡舒培、洪婉臻今召開「蔣萬安『深刻檢討』狼師案？七成被害者討無公道」記者會。吳崢表示，蔣萬安日前大動作鞠躬道歉稱要「深刻檢討」，但台北市政府卻始終沒有面對疏失、沒有負起責任。

請繼續往下閱讀...

吳崢說，北市府行政調查中，有24位孩童與家長通報遭狼師染指，但市府認定委員會卻只認定8位孩童受侵害行為屬實，剩餘16案竟都以證據不足、難以認定等理由，讓孩童狀況無法進一步被釐清申冤。許多家長在整個過程中有苦難言，因為在北市府認定委員會近20人小組的組成中，家長代表在歷次會議只有一人。

洪婉臻表示，家長提出最新的訴求是，不希望孩童被貼標籤，盼教育局及社會局協同幼兒園及托嬰中心的所有的記錄，包括照片、影片等所有資料一併完全消除，以避免遭其他人使用。

洪婉臻批評，教育局7月26日的檢討報告說謊，明明去年就承認只看了7天的幼兒園監視器畫面，檢討報告竟稱調閱一個月監視器畫面。雖然教育局讓家長觀看去年狼師7月落網前後的監視器畫面，但僅提供去年6月26日至7月7日共12天的畫面，且監視器角度也不夠完整。

簡舒培指出，蔣萬安昨稱等待司法調查給證據就可以認定，但教保條例中，就給了各縣市政府行政調查的權利，行政調查卻毫無作為，被踢爆是說一套做一套，就卸責推託給司法。若個案連認定都無法認定，這些被害家庭如何獲得市府的協助資源，這是讓家長心痛的地方。

另，簡舒培質疑，24起個案僅8案認定，其餘因證據不足停止調查，就目前向台北市政府刑事大隊了解，台北市教育局、社會局沒有移送任何案子給警察進行調查，這對通報受害的家長來說情何以堪，蔣萬安的積極作為到底做了什麼，難怪社會大眾持續在憤怒。（13:38更新）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法