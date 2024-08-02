幼兒園師性侵僅認定8案 北市教局稱家長屬意在司法端陳述

教育局今召開記者會說明培諾米達信義幼兒園案件，由局長湯志民（中）主持。（記者甘孟霖攝）

2024/08/02 14:18

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市培諾米達信義幼兒園案，至少有20多位孩童受害，但市府僅認定8名孩童遭性侵，民進黨中央今（2日）召開「蔣萬安『深刻檢討』狼師案？ 七成被害者討無公道」記者會痛批。對此，北市教育局也開記者會回應，僅有8案認定是因為部分家長認為在司法端陳述更有效率，就不在教育局端多談，此外也避免受害者重複陳述造成更大傷害。

教育局長湯志民今主持記者會，他表示在處理事件過程中，部分家長可能認為司法行程的陳述更有效率，就不再於教育局這邊陳述，教育局秉持避免讓孩子重複陳述造成傷害的可能，在調查程序也完全尊重受害者意願，如不願意透露也不會追問。行政調查有時間的壓力，教育局主要基於行為人的性侵事實做最重的處分。

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而對於部分家長認為沒受到幫助，湯志民說，照顧孩子是教育局的責任，因為這類事件對於孩子的心理狀況影響甚鉅，只要家長需要支持服務，該局一定責無旁貸。

教育局副局長陳素慧補充，行政調查是就行為人與幼兒園做行政懲處，不論今天是1案或是20幾案都是最重懲處，絕對沒有吃案。

媒體提問很多家長反映希望查看監視器畫面，陳素慧表示，去年原則上不對外公開，因為畫面包含所有師生，後續市府跟檢察官請求，才可讓家長觀看自家孩子的單獨畫面；到了今年有家長提出想要看到完整畫面，但因涉及其他孩子，目前正跟檢察官請求中。

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