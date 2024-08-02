未提重啟核電 卓榮泰撂重話：我說過的話不該被亂下標題

針對2030是否重啟核電議題，行政院長卓榮泰撂重話，重申自己說過的話不該被亂下標題。（記者黃佳琳攝）

2024/08/02 12:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕行政院長卓榮泰接受日本經濟新聞專訪，被解讀為有意在2030年重啟核電，卓榮泰今（2日）撂重話，重申自己說過的話不該被亂下標題，他接受國外媒體訪問，外媒都聽得懂他講的中文，反而是國內媒體卻看不懂他說的中文。

卓榮泰今南下高雄勘查凱米颱風災損時表示，核3廠1號機已經停役，沒有所謂延役的問題，未來是不是要做法律上的變動，現在政府沒有任何具體的計畫，核3廠1號機停役後，即使要重新啟動，還要經過很漫長的安全總體檢、設備的更換，甚至地震帶的結構分析，經台電和經濟評估，至少要花3年半到5年的時間，從現在到2030年，核3廠就算再度啟動，也沒辦法發出一度電。

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「未來的核能解決不了今天的問題」，桌榮泰強調，到2030年之前，從所有新設的電廠到多元開發的綠能，目前台灣可提供920萬千瓦的發電量，足以供應台灣到2030年前所有的發電量，對於社會上質疑電力不足問題，只有把新設電廠如期完成，並增加新綠能的供應；未來的新核能只要符合核電的安全、有效解決核廢料的處理問題，國內也要取得一定共識後，再對針核電新技術進行公開討論。

卓榮泰說，在如此前提下，卻被國內媒體下標題指「2030年重啟核電」，他認為差別太大，也讓他感到遺憾，「他接受國外媒體訪問，外媒都聽得懂他講的中文，反而是國內媒體卻看不懂他說的中文」。

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