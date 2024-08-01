驚！巴西機場2飛機相撞 「破大洞」畫面曝

巴西聖保羅國際機場近日發生飛機相撞意外，高爾航空1架客機待在滑行道等待起飛前，與智利南美航空1架滑行前往登機口途中擦撞。（圖擷自「@magri_silvana」X）

2024/08/01 15:55

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西聖保羅國際機場近日發生飛機相撞意外，高爾航空1架客機待在滑行道等待起飛前，與智利南美航空1架滑行前往登機口途中的客機擦撞，導致高爾航空客機尾端被撞出大洞，所幸無人受傷。

綜合外媒報導，高爾航空（Gol Airlines）1架客機當地時間上月29日下午5時許於聖保羅國際機場滑行道等待起飛前往佛羅安那波里（Florianópolis），孰料智利南美航空（LATAM Airlines）客機甫降落後，滑行至登機口途中卻因後推設備故障，導致飛機機翼撞上高爾航空客機。

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負責管理聖保羅國際機場營運商Aena表示，事故原因為與高爾航空客機連接的後推（Pushback）設備故障所致，後推是指將飛機推離登機橋或泊位的作業。公開影像可見，高爾航空飛機尾端受損嚴重，下方某處被撞一道大洞，相當嚇人。

事發後，高爾航空發布聲明表示，南美智利航空的空中巴士A319機翼撞上其波音737飛機尾，機身上留下巨大破洞，所幸機上乘客安全下機，已安排旅客搭乘另一架飛機前往目的地。南美航空也指出，機上所有乘客、機組人員都完全安全情況正常下機，該架飛機已被送往維修，公司正調查這起事件。

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