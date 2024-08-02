中市幼兒園爆虐童 6家長控老師「將孩子關進黑屋」、「綁小孩手吃飯」

烏日發生幼兒園兒虐事件，家長在市議員張家銨陪同下控訴幼兒園。（記者蘇金鳳攝）

2024/08/02 12:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市烏日區日前爆出一家幼兒園教師兒虐事件，民進黨中市議員張家銨及江肇國今天上午陪同6位家長召開記者會，集體控訴該幼兒園中班一名教師不僅將孩子關進黑屋，還會把孩子的手用膠帶綁起來，讓小朋友像貓狗一樣吃飯，受害的孩子不但身體出現瘀青，到了晚上還會夜哭、握拳發脾氣出現情緒失控情形。

教育局表示，接獲陳情當天即到園稽查，現已成立專案調查小組，由教育局主動提供各項證據及影帶交由調查委員加速調查中。

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人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑表示，已要求市府提供心理諮商資源給家長及孩子，其次，6個小朋友已離開幼兒園無處可去，要求有安置機制；第三，台中市政府要落實零體罰，市府製作影片，在開學日及家長日播出，明確告訴家長，兒虐申訴管道及如何求援。

市議員張家銨表示，7月26日小班女學生家長發現孩子身上有不明瘀青，孩子說是老師造成的，27日家長調監視器，發現一名老師把一名男學生抓起來甩，撞到正在拿椅子的女學生造成瘀青，之後因園方不提提出完整監視器畫面，家長通報1999，教育局29日接獲通報，家長也報警，30日教育局發新聞稿。

6位家長聲涙俱下控訴，孩子們反映會被集體關在小黑屋，老師還會說裡面有妖怪，甚至用膠帶綁住孩子的手，即使吃飯也不鬆開，讓孩子像貓狗一樣的吃飯，家長們並指出，很多孩子身上有不明瘀青，女孩子穿裙子會被打，男生也說要穿長褲，因為被打才不會痛。

家長們表示，孩子情緒會突然失控，晚上會夜哭，甚至假裝堅強，表示「我會很勇敢」，究竟在學校遭受到什麼樣的壓力才會讓4歲孩子說出這樣的話；而孩子遭老師抓起來甩 的家長更痛心的表示，看監視器小孩子原本坐在椅子上，突被老師抱起來甩出去，手跟身體整個快要飛出去，為何對只是4歲孩子如此?孩子現在還會握拳失控大喊，讓她相當痛心。

張家銨質疑，教育局在事件未疏理清楚就草率發新聞稿，要求教育局還給受害家長一個真相，跟園方要14天前錄影帶是不夠的，因為早在事件之前就曾發生兒虐案件，要求應再要更長時間的事。

江肇國批盧秀燕號稱是市長媽媽，但是台中市卻是兒虐事件不斷，要盧不要再自稱市長媽媽；他更質疑教育局在事件未清楚前就發新聞稿是告知園方要串控嗎？教育局沒有建立一套處理標準，而案子發生當下，市長盧秀燕及教育局長都在美國，是誰決策？

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烏日發生幼兒園兒虐事件，多名家長在市議員張家銨及江肇國陪同下控訴幼兒園。（記者蘇金鳳攝）

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