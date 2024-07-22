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脫褲、頭撞地！新北教保員涉施暴8童 教育局開罰勒令停招

教保員被控涉嫌體罰幼童，拉扯、拍打、脫褲子，甚至頭部重擊地板，共有8名幼童受害。教育局分別開罰3名教保員3萬元至60萬元不等罰鍰，負責人開罰6萬元，並勒令園所停招。圖非當事人。（情境照）

教保員被控涉嫌體罰幼童，拉扯、拍打、脫褲子，甚至頭部重擊地板，共有8名幼童受害。教育局分別開罰3名教保員3萬元至60萬元不等罰鍰，負責人開罰6萬元，並勒令園所停招。圖非當事人。（情境照）

2024/07/22 12:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區私立福音幼兒園今年3月發生不當管教事件，教保員被控涉嫌體罰幼童，包括大力拉扯、拍打、脫褲子，甚至頭部重擊地板，共有8名幼童受害。教育局分別開罰3名教保員3萬元至60萬元不等罰鍰，負責人開罰6萬元，並勒令園所停招。園長回應，已按照教育局的指導改善，但裁罰金額太重，違反比例原則，恐讓教保員灰心喪志。

據了解，該園所教保員以腳踩後背或腰部的方式移動或搖醒幼兒，更以棉被悶頭、打臉頰或大力拉扯方式，導致孩子受傷；有幼兒因尿褲子被教保員抓住雙腳，導致頭部直接重擊地板，甚至把幼兒的褲子脫至腳踝，置之不理，已有家長報案提告。

3名教保員及園長被處3萬至60萬罰鍰

新北市教育局表示，4月接獲家長陳情，幼生疑似在私立福音幼兒園遭受不當對待，立即依規定將行為人停職並啟動調查，該案已完成調查，並經教保服務機構不適任人員認定委員會會議決議。

教育局說，本案涉及體罰與不當管教多名幼生，分別裁處3名行為人終身不得聘任、列管3年及接受研習，並分別罰鍰60萬元、30萬元及3萬元，並於6月公告幼兒園及行為人姓名。

針對幼兒園督導管理疏失部分，教育局裁處負責人最高6萬元，為維護幼生安全，勒令該園所停招。該園6月即無招收新生，113學年度（2024年8月1日起）解除準公共幼兒園契約；針對家長個別需求，已督導園所辦理退費，並媒合、安置幼生，提供家長法律諮詢。

園長稱以後恐沒人敢當教保員

園長表示，涉案情節較重的2名老師已離職，1名老師須接受研習，已按照教育局的指導方針改善缺失，但園所今天才得知被勒令停招，目前尚有10名舊生繼續就讀，另有2名幼幼班新生將由教育局協助安置。

園長說，教保員薪水很少，教育局開罰60萬元，違反比例原則，有老師只是因為隔壁班幼童不吃飯、調皮搗蛋，出於善意協助督促，結果也被開罰，老師有些動作比較粗魯，可能因為跟小朋友的關係比較親密，就像教自己的小孩一樣，所以有打屁股等動作，如今調查結果出爐，園方多說無益，只是以後可能沒人敢來當教保員，讓老師灰心喪志。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

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