白天高溫上看36度 東北季風增強北東易降雨

氣象署指出，今天（8日）鋒面通過及東北季風稍增強，北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，大台北及東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區亦有零星短暫陣雨。（資料照）

中央氣象署指出，今天（8日）鋒面通過及東北季風稍增強，北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，大台北及東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

今日溫度方面，氣溫稍下降，不過氣象署持續對南高屏發布高溫資訊，今日中午前後台南市、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，屏東縣為黃色燈號。預估今日北部高溫約26、27度，東半部地區高溫約28至30度，中南部高溫仍有30至34度，南部內陸局部地區有36度以上高溫機率，連日高溫，外出請做好防曬及多補充水分預防中暑；夜間北台灣低溫約21、22度，其他地區低溫23、24度。

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氣象署提醒，東北風增強，今天桃園至台南、台東、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請多加留意；今天清晨馬祖仍易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

氣象署提到，輕度颱風哈格比清晨2時的中心於鵝鑾鼻東南東方2680公里海面上，向西北西往菲律賓東方海面移動，距離台灣遙遠，對天氣並無直接影響。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日鋒面通過及東北季風稍增強，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；清晨馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週六東北季風影響，北部、宜蘭及花蓮天氣稍涼；水氣仍多，北部、宜蘭地區及中部山區有局部短暫陣雨，花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部山區有局部短暫雷陣雨。

週日清晨北部、宜蘭花蓮天氣仍涼，白天起東北季風減弱，氣溫回升；東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，大台北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

下週一、二環境轉為偏東南風，迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下週三、四環境水氣稍微增加，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下週五至下下週日低壓帶位於華南附近，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 28 22 ~ 30 26 ~ 33 23 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

氣象署提到，輕度颱風哈格比清晨2時的中心於鵝鑾鼻東南東方2680公里海面上，向西北西往菲律賓東方海面移動，距離台灣遙遠，對天氣並無直接影響。（圖擷取自中央氣象署）

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