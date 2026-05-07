遭在野立委杯葛趕出議場 公視董事長胡元輝發聲了！

公視董事長胡元輝。（記者叢昌瑾攝）

立法院今天（7日）邀請文化部進行業務報告並備詢，公視董事長胡元輝卻遭到在野立委以「第7屆董事會不能延任」為由趕出議場，後續民進黨立委請胡元輝回到議場，會議主席羅廷瑋頻頻以「休息」離場杯葛質詢。面對這場鬧劇，胡元輝晚間在社群發聲。

胡元輝今晚在臉書發文，「今天在立法院教育文化委員會的文化部業務報告場合，我被以『不具職務身分』為由請出場，對於個人而言，其實並沒有過大的心情起伏，但公共媒體在如此政治化的環境下發展，我則深感憂慮。」

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他接著說：「立委關切公廣集團的事務，只要尊重公視法所訂的『獨立自主、不受干涉』的原則，並無不可，也是職權所在。但現任公視董事會已兩度發表聲明，呼籲相關政治權責單位，盡快完成公視董事會的換屆改組作業，以利公廣集團的治理。我個人更在任期屆臨之前就公開發表聲明，希望盡速完成交棒。」

「至於公視董監事延任乙事，雖然立法院年初修改了公視法，刪除二年多前所增列的延任條文，也就是在下屆董監事會未組成前，現任董監事繼續延任的規定。但之前公視法無延任規定時，即是依財團法人法的續任規定延長執行職務，亦即特別法未規範時回歸普通法的規定處理。」

胡元輝強調，「本屆董監事並未戀棧職務，而是擔心如果董事會發生斷層、停止運作，依據公視法及內部規章規定，將嚴重衝擊公廣集團的日常營運，不僅重要工作計畫（如節目製播及公共服務活動）無法遂行；不動產、發射設備的出租、出借作業也將停止。甚至需由董事長核准一定金額以上之採購案，核發的年終、績效獎金；核定的各種政策性函文、報告，以及對外背書、保證等相關文件的核定、登錄及消滅；金融機構往來；重要表單的核定等等，率皆無法執行。」

「公視董監事會換屆改組的責任不應由現任董監事承擔，更不能以公廣集團運作癱瘓為代價。因為公共媒體本就不應成為政治爭鬥的對象，更不能成為政治算計的犧牲品。個人遭遇事小，但公共媒體的價值與尊嚴必須捍衛。」

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