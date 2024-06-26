大新竹300幼教師 抗議縣府「烏龍指控」虐童

大新竹幼兒教保聯盟昨天號召會員聚集新竹縣政府大門前，要求維護幼教老師的基本尊嚴，同時請縣府正視幼兒園代理人力吃緊的窘境。 （記者廖雪茹攝）

2024/06/26 05:30

教保團體指控一味將過錯推給幼教師 教育局︰依法執行職務

〔記者廖雪茹／新竹報導〕大新竹幼兒教保聯盟昨天號召三百名幼教從業人員，聚集新竹縣政府大門前，抗議縣府教育局「烏龍指控」導致某園所一名幼教老師不堪壓力辭職並衍生一個班關閉，要求教育局長致歉及幼教科長下台負責，維護老師的基本尊嚴，同時請縣府正視幼兒園代理人力吃緊的窘境！

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要求教育局長道歉、科長下台

對此，縣府教育局強調，相關程序已依規定啟動，為守護幼兒的權益，不會受任何外界干預而改變，將繼續依法公正執行職務。

控害教保員辭職 師資不足關班

新竹縣幼兒教保學會理事長莊瑞娜痛批，竹縣府教育局不只一次在搞不清楚事實的情況下，一味「有罪推定」，將過錯推給幼教老師；這次抗議的導火線，起因於今年五月教育局「烏龍指控」某幼兒園三名老師不當對待幼兒，此案家長已與園方簽不追究切結書，教育局仍強行繼續調查，發函要三名老師到縣府接受審問，導致其中一名教保員不堪壓力而辭職，園所最後也因師資不足而關閉一班，影響六名幼兒受教權益。

多名新竹縣議員昨到場聲援，竹市兒童教保福利聯合會也號召會員到場，理事長周莉柔說，幼教老師極度短缺，卻未見政府積極保障權益。全國幼兒園暨教保人員聯盟監事長張釋心強調，留住優秀老師，才是幼兒與家長之福！

縣府︰守護幼兒 依規定啟動調查

縣府教育局表示，五月三日接獲家長檢舉某私幼教保服務人員疑似不當對待其幼兒，並提供孩子背部瘀青照片，要求園方提供監視器畫面但遭拒，經該局溝通，園方五月七日提供畫面但非疑似事發地點，翌日派員現場了解，事發地點並無監視器，但有瘀青照為證，因此依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」規定啟動相關程序。

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