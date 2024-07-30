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首頁　>　社會

烏日某私幼幼童腳瘀青4家長報案 警方及教育局徹查暫停教師職務

2024/07/30 16:11

〔記者黃旭磊／台中報導〕烏日區某私立幼兒園4名家長反映發現孩子身上有不明瘀青，質疑幼生疑遭教師拉手打胸及大力甩開，家長至烏日派出所報案，台中市教育局也接獲檢舉隨即入園稽查，通報園方即日起暫停教師職務。

教育局指出，幼童腳部有不明瘀青，將擇定教保員徹查，若涉及不當管教將依教保服務人員條例裁罰6千至60萬元以下罰緩。

烏日某私立幼兒園疑發生不當對待幼生案件，轄區警方獲家長報案立案調查，烏日警分局表示，幼童疑遭不當管教已受理當事家長報案，據了解有相關可疑瘀青已報請台中地檢署婦幼專責檢察官指揮偵辦。

教育局今天召開審查小組嚴查，幼兒教育科說，家長陳情小班幼童腳部有不明瘀青，隨即入園稽查並帶回26日監視畫面，要求園方即日起暫停行為人職務，也將從教育部全國教保人員資料庫挑選調查委員了解案情。

教育局指出，市區教保服務需以「零體罰」為原則，據家長反映幼童疑被教師拉手打胸，疑遭不當對待，審查小組決議受理調查，已進一步要求園方提供兩週內監視影像，將自中央人才資料庫遴選調查委員入園調查，並於1個月內調查完畢送認定委員會審議。

教育局強調，教保服務人員條例規定對幼兒有身心暴力或不當對待行為，依情節輕重裁罰6千至60萬元以下罰緩，或管制1至4年或終身不得於教保服務機構任職，幼兒園也會連帶被裁罰6千至6萬元罰緩。

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