德富家子弟「納粹口號」嗨改歌詞 15秒短片惹怒火

德國社群流傳富家子弟在夜店模仿希特勒嗨舞，並高喊納粹口號「外國人滾出去」，引起德國政界譁然。（圖擷取自IG）

2024/05/26 12:31

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國北海度假勝地敘爾特島（Sylt）近日傳有年輕人在夜店嗨舞時，模仿希特勒並高喊納粹「外國人滾出去」口號，短短15秒影片在社群平台流傳後引起德國政界譁然，當局也震怒下令追查相關刑事責任。

據《德國之聲》（DW）報導，德國北海島嶼敘爾特島（Sylt）是長期受富人青睞的度假勝地，近日一部15秒短片流傳於社群平台Instagram，可見片中年輕人隨著夜店音樂起舞的同時，一邊模仿希特勒的招牌鬍子和敬禮手勢，一邊高喊納粹口號「德國屬於德國人，外國人滾出去」。

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夜店業主雖第一時間澄清，該部影片是在店外拍攝，且與該夜店無關。但由於影片迅速在德國社群流傳，引起德國政界譁然。德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）向媒體表示，任何吟唱納粹口號者，都是德國之恥。

費瑟強調，必須審視核心問題，是否有人因為其財富而生活在「平行社會」，踐踏德國憲法的價值觀。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也嚴厲譴責此言行，並強調德國對此採取「零容忍」。德國當局也已對此展開相關刑事責任調查。

報導指出，德國23日正在慶祝行憲75週年紀念日，然而自2023年起，德國極右派人士開始流行將特定歌曲歌詞改為種族歧視口號，截至目前為止，德國警方已在各地派對、慶典取締類似案件。

敘爾特島事件之所以格外引起關注，係因該島上的酒吧、夜店，自1960年代開始即是德國富豪、政客、演藝明星等社會上層階級人士鍾愛的聚會點，且事件影片主角群也看似為富家子弟。

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